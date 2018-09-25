"الزائدة" تحرم ريال مدريد من إيسكو في الدوري الإسباني

المصدر: د ب ا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن نجم الفريق، ايسكو الاركون، أصيب بالتهاب الزائدة الدودية وسيخضع لإجراء عملية جراحية خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان غياب ايسكو عن تدريبات ريال مدريد اليوم استعدادا لمباراة إشبيلية غدا الأربعاء في الدوري الإسباني مفاجأة كبيرة، قبل أن يعلن أطباء الفريق معاناة اللاعب من التهاب الزائدة الدودية، مما قد يبعده عن الملاعب لشهر كامل.

وبالإضافة إلى مباراة الغد على ملعب سانشيز بيز خوان، معقل إشبيلية، سيغيب ايسكو بكل تأكيد عن ديربي العاصمة الإسبانية الذي سيجمع بين النادي الملكي وجاره أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل.

وشارك ايسكو ضمن التشكيلة الأساسية لريال مدريد في خمس من أصل سبع مباريات لعبها الفريق هذا الموسم وسجل هدفين وصنع هدفين آخرين.