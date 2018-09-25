مودريتش يتربع على عرش الكرة العالمية

المصدر: ■ لندن - وكالات

توّج الكرواتي لوكا مودريتش بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما حصل المصري محمد صلاح على جائزة «بوشكاش» التي يمنحها الاتحاد لأفضل هدف لعام 2018، وذلك في الحفل السنوي للفيفا الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن أمس.

وتفوق مودريتش على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو وصلاح، بعد موسم حافل حقق فيه العديد من الإنجازات.

وحقق مودريتش مؤخراً لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضاً، فضلاً عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.

واكتفى صلاح بلقب جائزة «بوشكاش» عن الهدف الذي سجله لليفربول في مرمى إيفرتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقاً على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.

وقدم صلاح موسماً رائعاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، جمع فيه لقبي الهداف وأفضل لاعب، وفي دوري أبطال أوروبا لعب دوراً مهماً في وصول ليفربول إلى النهائي.

كما أعلن الفيفا فوز البرازيلية مارتا بلقب أفضل لاعبة، والفرنسي ديدييه ديشامب بلقب أفضل مدرب في العالم، وذهبت جائزة أفضل حارس مرمى إلى البلجيكي تيبو كورتوا، بينما حصل الفرنسي رينالد بيدرو المدير الفني لفريق السيدات في ليون الفرنسي، على لقب أفضل مدرب في كرة القدم النسائية.

وذهبت جائزة أفضل جمهور لمشجعي منتخب بيرو، الذين تكبدوا عناءً مادياً كبيراً وقطعوا مسافة طويلة لمتابعة المنتخب في مونديال روسيا 2018.