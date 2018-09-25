ميسي يتفوق على رونالدو في تصويت الفيفا

المصدر: (د ب أ)

كشفت عملية التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي على منافسه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو في الروح الرياضية.

وغاب كل من اللاعبين عن حفل جوائز الفيفا الذي أقيم مساء الاثنين في العاصمة البريطانية لندن رغم اختيار كليهما ضمن التشكيلة المثالية لعام 2018 في الاستفتاء المشترك بين الفيفا والاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) .

وكان البرتغالي رونالدو المنتقل حديثا من ريال مدريد الإسباني إلى يوفنتوس الإيطالي ضمن القائمة النهائية المرشحة للمنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018 والتي ضمت معه كلا من المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والذي أحرز الجائزة بالفعل.

وعقب الكشف عن فوز مودريتش بالجائزة ، أعلن الفيفا عن تفاصيل التصويت عليها والتي يشارك فيها قادة ومدربو جميع منتخبات العالم ومجموعة منتقاة من النقاد الرياضيين وبخلاف تصويت الجماهير.

وكانت المفاجأة في تفاصيل التصويت هي تباين تعامل كل من النجمين الكبيرين ميسي ورونالدو مع الآخر علما بأن أيا منهما لم يرشح الآخر للفوز بالجائزة.

وكشفت تفاصيل التصويت أن ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني اختار مودريتش في المرتبة الأولى ثم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في المرتبة الثانية ثم رونالدو في المرتبة الثالثة مباشرة.

ومن خلال هذا الترتيب، منح ميسي اللاعب الكرواتي مودريتش خمس نقاط مقابل ثلاث نقاط لمبابي ونقطة واحدة لرونالدو.

وعلى النقيض، لم يكن ميسي ضمن اختيارات رونالدو في المراتب الثلاثة الأولى والتي كانت على الترتيب من نصيب الفرنسي رافاييل فاران مدافع الريال ومودريتش والفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني.

وحصد مودريتش 33 عاما 05ر29 بالمئة من الأصوات مقابل 08ر19 بالمئة لرونالدو و23ر11 بالمئة لصلاح ، طبقا لما أعلنه الفيفا عقب انتهاء حفله السنوي لتوزيع جوائز "ذي بيست" أو "الأفضل" .

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