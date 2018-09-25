مفاجأة.. كوبر مدرب منتخب مصر السابق لم يصوت لصلاح

في مفاجأة مدوية ومن العيار الثقيل كشفت إحصائيات التصويت على جائزة أفضل لاعب في العالم عن أن الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى لمنتخب مصر السابق ومنتخب أوزبكستان الحالي، لم يصوت لنجم مصر ونادي ليفربول اللاعب الدولي محمد صلاح للفوز بجائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2018.

ومنح الأرجنتيني كوبر، صوته بالترتيب ليونيل ميسى لاعب نادي برشلونة الاسباني، ثم البرتغالى كرستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الايطالي، ثم الكرواتى لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد. وحصل لوكا مودريتش على جائزة أفضل لاعب بالعالم.

وحصل النجم العالمي المصري محمد صلاح على جائزة أجمل هدف في العالم وثالث أفضل لاعب بالعالم.

وكشف الموقع الرسمى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، نتائج تصويت الجماهير على جائزة بوشكاش لأفضل هدف فى العالم خلال العام الجارى 2018، والتى حصل عليها النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى.

وسجل محمد صلاح هدفًا رائعًا فى شباك إيفرتون بالمباراة التى جمعتهما الموسم الماضى بملعب "آنفيلد"، ليحصد الجائزة خلال حفل توزيع جوائز "The Best" التى أقيمت مساء اليوم، الاثنين، فى العاصمة البريطانية "لندن".

وحصل محمد صلاح على أعلى نسبة من تصويت الجماهير للحصول على جائزة بوشكاش والتى بلغت 38%، متفوقًا على هدف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى هز به شباك يوفنتوس وجاء فى المركز الثانى بحصوله على 22%، فيما جاء هدف دى أراسكايتا فى أميريكا مينيرو ثالثا بـ17% من مجموع الأصوات.

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