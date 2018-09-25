«شقيق» مان سيتي يوقف انطلاقة برشلونة

المصدر: مدريد- أ ف ب

أوقف جيرونا أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم «سيتي جروب» الانطلاقة القوية لبرشلونة حامل اللقب عندما خطف منه نقطة ثمينة بإرغامه على التعادل 2-2 في الديربي الكاتالوني، أول من أمس، في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكان برشلونة في طريقه إلى تحقيق فوزه الخامس توالياً محلياً، والسادس في مختلف المسابقات، عندما تقدم بهدف لقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 19، فارضاً سيطرته الميدانية على المجريات، بيد أن طرد مدافعه الفرنسي كليمان لانغليه في الدقيقة 35 كان نقطة تحول في اللقاء وساعدت جيرونا على قلب الطاولة والتقدم بهدفين، قبل أن ينقذ جيرار بيكيه البطل بإدراكه التعادل.

واستعاد برشلونة الصدارة برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الذي كان تغلب على اسبانيول 1-0 السبت.