غياب رونالدو عن حفل الفيفا يزيد من فرص مودريتش وصلاح

المصدر: البيان الرياضي

تزايدت فرص النجم الكرواتي لوكا مودريتش والنجم المصري محمد صلاح في الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال الحفل السنوي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتوزيع جوائز الأفضل مساء اليوم الاثنين في العاصمة البريطانية لندن بعد تأكد غياب الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الحفل.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر مطلعة داخل نادي يوفنتوس أن رونالدو قرر عدم حضور الحفل الذي تستضيفه لندن في وقت لاحق اليوم.

ووفقا للمصدر فأنه لن يسافر أي لاعب أو مسئول في يوفنتوس إلى لندن نظرا للأجندة المزدحمة بالمباريات للفريق الإيطالي حيث يلتقي بعد غدا الأربعاء مع بولونيا كما يواصل الفريق استعداده للمواجهة الهامة أمام نابولي يوم السبت المقبل.

وقد يشير غياب رونالدو النجم السابق لريال مدريد والحالي ليوفنتوس عن الحفل إلى تبدد فرصة فوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم التي فاز بها خمس مرات من قبل كما فاز بها في العامين الماضيين.

ويعد مودريتش نجم خط وسط الريال هو الأوفر حظا للفوز بالجائزة للمرة الأولى في مسيرته.

ويقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة "ذي بيست" إلى اللاعب الأفضل في العالم خلال حفل جوائز الفيفا.

وهذه هي الجائزة الثانية التي يتنافس عليها الثلاثي مودريتش ورونالدو وصلاح في 2018 حيث حسم مودريتش الصراع لصالحه على لقب أفضل لاعب في أوروبا وانتزع الجائزة في الشهر الماضي.

ولعب مودريتش ورونالدو دورا بارزا في فوز ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ليكون اللقب الثالث على التوالي للريال في ثلاثة مواسم متتالية بهذه البطولة ويرفع الفريق رصيده إلى 13 لقبا (رقم قياسي) في دوري الأبطال.

كما لعب مودريتش دورا بارزا وكان القوة الدافعة الهائلة خلف بلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ونال مودريتش المكافأة على دوره البارز في البطولة وأحرز جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2018 .

وحصد رونالدو جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات سابقة في غضون العقد الأخير.. حيث كانت أولى هذه الجوائز الخمس في 2008 عندما كان لاعبا في مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث توج بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم ثم توج في 2013 و2014 بجائزة الكرة الذهبية مع اندماج جائزتي الفيفا ومجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الرياضية.

وبعد انفصال الجائزتين مجددا في 2016 ، توج رونالدو بالنسختين الماضيتين في 2016 و2017 قبل انتقاله في صيف هذا العام إلى يوفنتوس الإيطالي.

كما استحق المصري محمد صلاح الدخول بقوة في الصراع على الجائزة هذا العام بعد موسم خيالي مع ليفربول تصدر خلاله قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا علما بأنه كان الموسم الأول له مع ليفربول.كما ساهم بدور هائل في تأهل ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وإن خسر النهائي أمام ريال مدريد الإسباني.

ولعب صلاح دورا بارزا في عودة المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم للمرة الأولى منذ 1990 .