مودريتش أفضل لاعب بالعالم لعام 2018

المصدر: كتب السيد محمود المتولي

فاز لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كروتيا بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الفيفا المقام بالعاصمة الانجليزية لندن.

وحصلت اللاعبة البرازيلية مورتا على جائزة أفضل لاعبة بالعالم.

كما حصل دي شامب مدرب منتخب فرنسا الحائز على بطولة كأس العالم الأخيرة على جائزة أفضل مدرب بالعالم.

وحصل مورتا على جائزة أفضل حارس بالعالم.

وبذلك يكون لوكا مودريتش قد جمع بين جائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم.

وساهم لوكا مودريتش في فوز بلاده ببطولة كأس العالم " روسيا 2018"كما ساهم في فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا.

شهد حفل اختيار أفضل لاعب بالعالم حضور العديد من الشخصيات على رأسها جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وخوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، وسامي الجابر ، وأحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية المعتزل، بجانب النجوم المرشحين لحصد جوائز "الفيفا" هذا العام.

وتولى تقديم الحفل الممثل البريطاني إدريس إلبا، وعاونته الصحفية الفرنسية ومقدمة البرامج الرياضية آن لور بوني، وتعتبر بوني من أفضل خمسة مقدمي برامج رياضية في فرنسا كما تتحدث بطلاقة كلا من الإنجليزية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية إضافة لتحدثها بالألمانية والروسية، كما يشارك نويل جالاجر، عضو فرقة (Oasis) الأسطورية السابق في حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "The Best".

جوائز 👑 #TheBest من FIFA:

تهانينا 👏 للأيقونة البرازيلية مارتا 🇧🇷 الفائزة بجائزة أفضل لاعبة 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/uwV2HW49A1 — #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

جوائز 👑 #TheBest من FIFA:

تم إختيار التشكيلة المثالية لأفضل 1⃣1⃣ لاعب في العالم بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من 1290 نادي من 65 دولة حول العالم#FIFAFootballAwards @FIFPro 📸 pic.twitter.com/Lityg3v2YP — #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

جوائز 👑 #TheBest من FIFA:

تهانينا 👏 لينارت ثاي 🇩🇪 الفائز بجائزة اللعب النظيف 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/5Q8YBxFq41 — #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨

وكان الصراع انحصر بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من جانب "الفيفا"، والتي انفصلت عن مجلة "فرانس فوتبول" وجائزة "الكرة الذهبية" في 2016، بعد شراكة استمرت 6 أعوام.

ونافس صلاح على لقبي أفضل لاعب، إلى جانب أفضل هدف، ذلك الذي سجله في شباك إيفرتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسديدة لولبية سكنت المقص.

وغاب رونالدو عن الحفل ربما لعلمه المسبق أنه لن يكون هو الفائز بالجائزة.