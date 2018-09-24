مودريتش أفضل لاعب بالعالم لعام 2018

فاز لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد ومنتخب كروتيا بجائزة أفضل لاعب في العالم في حفل الفيفا المقام بالعاصمة الانجليزية لندن.
وحصلت اللاعبة البرازيلية مورتا على جائزة أفضل لاعبة بالعالم.
كما حصل دي شامب مدرب منتخب فرنسا الحائز على بطولة كأس العالم الأخيرة على جائزة أفضل مدرب بالعالم.
وحصل مورتا على جائزة أفضل حارس بالعالم.
وبذلك يكون لوكا مودريتش قد جمع بين جائزتي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم.
وساهم لوكا مودريتش في فوز بلاده ببطولة كأس العالم " روسيا 2018"كما ساهم في فوز ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا.
شهد حفل اختيار أفضل لاعب بالعالم حضور العديد من الشخصيات على رأسها جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وخافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، وخوان بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية، وسامي الجابر ، وأحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية المعتزل، بجانب النجوم المرشحين لحصد جوائز "الفيفا" هذا العام.
وتولى تقديم الحفل الممثل البريطاني إدريس إلبا، وعاونته الصحفية الفرنسية ومقدمة البرامج الرياضية آن لور بوني، وتعتبر بوني من أفضل خمسة مقدمي برامج رياضية في فرنسا كما تتحدث بطلاقة كلا من الإنجليزية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية إضافة لتحدثها بالألمانية والروسية، كما يشارك نويل جالاجر، عضو فرقة (Oasis) الأسطورية السابق في حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "The Best".
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
تهانينا 👏 للأيقونة البرازيلية مارتا 🇧🇷 الفائزة بجائزة أفضل لاعبة 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/uwV2HW49A1
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
تم إختيار التشكيلة المثالية لأفضل 1⃣1⃣ لاعب في العالم بعد تصويت 25.000 لاعب محترف من 1290 نادي من 65 دولة حول العالم#FIFAFootballAwards @FIFPro 📸 pic.twitter.com/Lityg3v2YP
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
تهانينا 👏 للتشكيلة المثالية لأفضل 1⃣1⃣ لاعب في العالم 2018 🏆@FIFPro @World11 #FIFAFootballAwards @D_DeGea, @DaniAlvesD2, @MarceloM12, @SergioRamos, @raphaelvarane, @hazardeden10, @nglkante, @lukamodric10, @Cristiano, @KMbappe pic.twitter.com/1Yl6hnkRGo
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
تهانينا 👏 لينارت ثاي 🇩🇪 الفائز بجائزة اللعب النظيف 2018 🏆#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/5Q8YBxFq41
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
تهانينا 👏 تيبو كورتوا 🇧🇪 الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى 2018 🧤🏆#FIFAFootballAwards @thibautcourtois, @BelRedDevils, @Belgianfootball, @realmadriden pic.twitter.com/jbrTnJA9Ka
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
تهانينا 👏 ديدييه ديشامب الفائز بجائزة أفضل مدرب رجال 2018@FrenchTeam, @equipedefrance pic.twitter.com/irIRTMEno2
جوائز 👑 #TheBest من FIFA:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
الفائز بجائزة بوشكاش ⚽️ لأفضل هدف لعام 2018
ألف مبروك للملك المصري 👏🇪🇬👑 #MohamedSalah ✌️ #محمد_صلاح #FIFAFootballAwards #Made_In_Egypt@MoSalah @Pharaohs @@LFC_Arabic pic.twitter.com/ylByAAQPBJ
#Salah 😍📸#MoSalah#MomoSalah #MohamedSalah— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
#FIFAFootballAwards#TheBest pic.twitter.com/p8hdRjLgKK
جوائز 👑 #TheBest من FIFA لعام 2018:— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
📸 مودريتش والعائلة #Modric#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/SPsx9Ydzf9
وكان الصراع انحصر بين محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الاسباني على الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم من جانب "الفيفا"، والتي انفصلت عن مجلة "فرانس فوتبول" وجائزة "الكرة الذهبية" في 2016، بعد شراكة استمرت 6 أعوام.
ونافس صلاح على لقبي أفضل لاعب، إلى جانب أفضل هدف، ذلك الذي سجله في شباك إيفرتون الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتسديدة لولبية سكنت المقص.
وغاب رونالدو عن الحفل ربما لعلمه المسبق أنه لن يكون هو الفائز بالجائزة.
📸 الأساطير على السجادة الخضراء 🥰#FIFAFootballAwards #TheBest pic.twitter.com/XMq2bzt2Zg— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
#TheBest @FIFAcom pic.twitter.com/9RU3PmGEyC— Mido (@midoahm) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨
📸 كورتوا أحد المرشحين لجائزة #TheBest لأفضل حارس 🧤#FIFAFootballAwards pic.twitter.com/5k3dL36AWc— #TheBest 👑 - عربي (@fifacom_ar) ٢٤ سبتمبر ٢٠١٨