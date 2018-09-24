رونالدو يواصل التسجيل وجيرونا يوقف انتصارات برشلونة

المصدر: وكالات

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي ببطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليقود فريقه يوفنتوس لانتزاع فوز ثمين 2 / صفر على مضيفه فروسينوني اليوم الأحد في المرحلة الخامسة للمسابقة.

وارتفع رصيد يوفنتوس، حامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة، إلى 15 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب تحقيقه انتصاره الخامس على التوالي هذا الموسم.

في المقابل، تجمد رصيد فروسينوني، الذي تكبد خسارته الرابعة هذا الموسم، عند نقطة واحدة حصدها من تعادل في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وافتتح رونالدو التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 81، ليرفع رصيده التهديفي في المسابقة إلى ثلاثة أهداف، بعدما سبق له أن سجل هدفي الفريق خلال فوزه 2 / 1 على ضيفه ساسولو في المرحلة الماضية.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، أضاف فيديريكو بيرنارديسكي الهدف الثاني ليوفنتوس، ليطلق رصاصة الرحمة على آمال فروسينوني في التعادل.

وفي البطولة الاسيانية، فجر جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أوقف سلسلة انتصارات برشلونة وتعادل معه 2 / 2 في عقر داره بملعب "كامب نو" اليوم الأحد في المرحلة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد أن حقق الفوز في مبارياته الأربع الأولى، سقط برشلونة في فخ التعادل على ملعبه ليهدر نقطتين، لكنه استعاد موقعه في الصدارة برصيد 13 نقطة وبفارق الأهداف فقط أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، كما رفع جيرونا رصيده إلى ثماني نقاط ليصعد إلى المركز السادس.

وافتتح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 19 ثم تعادل جيرونا بهدف سجله كريستيان ستواني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، سجل ستواني الهدف الثاني له ولجيرونا في الدقيقة 51 ثم أدرك جيرارد بيكيه التعادل لبرشلونة في الدقيقة 63.

وعانى برشلونة من النقص العددي في صفوفه في أغلب زمن المباراة، حيث طرد كليمون لينجليه من صفوف الفريق في الدقيقة 35.