مودريتش ورونالدو وصلاح.. وجائزة «الأفضل» اليوم

المصدر: لندن - أ ف ب

يكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» اليوم عن جائزة أفضل لاعب في العالم، التي يتنافس عليها المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو، والكرواتي لوكا مودريتش، في ظل ترجيح أفضلية النجم الكرواتي، الذي اختير أفضل لاعب في أوروبا، بعد أسابيع من اختياره الأفضل في مونديال 2018.

وتعد جائزة «فيفا» اليوم بمثابة جس نبض للجائزة الفردية الأهم، أي الكرة الذهبية، التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول في ديسمبر المقبل، وتقاسم رونالدو والأرجنتيني ميسي جائزة أفضل لاعب في الأعوام العشرة الماضية، مع أفضلية للبرتغالي في الأعوام الخمسة الأخيرة (نالها أربع مرات 2013، 2014، 2016، و2017)، واختير رونالدو الأفضل ونال الكرة الذهبية أيضاً في العامين الماضيين، ويغيب ميسي هذه السنة، وللمرة الأولى منذ 2006، عن اللائحة النهائية للمرشحين للجائزة

وبرز مودريتش بشكل كبير خلال الموسم الماضي بعدما أسهم مع رونالدو في قيادة ريال مدريد إلى لقبه الثالث توالياً في دوري أبطال أوروبا، كما اختير الأفضل في مونديال روسيا

وتألق صلاح في الموسم الماضي مع ليفربول، إذ سجل 44 هدفاً في مختلف المسابقات، بينها 32 هدفاً في الدوري الممتاز (رقم قياسي لدوري من 38 مرحلة) واختير أفضل لاعب، كما أسهم بقيادة الفريق لنهائي دوري الأبطال.