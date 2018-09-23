ماذا قال ماردونا بعد تلقيه أول هزيمة؟

المصدر: أ ف ب

تلقى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا خسارته الأولى كمدرب لفريق دورادوس المكسيكي المشارك في دوري الدرجة الثانية، في مباراة بدا خلالها شديد التوتر ووجه انتقادات متكررة للحكام.

وأتت الخسارة السبت ضد مضيفه فريق ألبريخس بنتيجة صفر-1.

وبعد شوط أول هادئ، بدا مارادونا (57 عاما) متوترا بشكل كبير في الشوط الثاني، وطالب الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح فريقه على خلفية لمسة يد من أحد لاعبي الفريق المنافس.

كما قام مارادونا بالتوجه الى الحكام بعد صافرة النهاية لتكرار احتجاجه.

وقال اللاعب السابق، الذي قاد منتخب بلاده الى لقب مونديال 1986 في المكسيك: "لا أحب التحدث الى الحكام (...) الفريقان قدما مباراة استثنائية"، مضيفاً: "لكن بوجود حكم آخر أفضل، كانت المباراة ستكون مجنونة. حكم اليوم غفل عن أمور عدة ولم يفرض احترام القوانين".

وعين مارادونا في وقت سابق من سبتمبر، مدربا لدورادوس، ومقره في ولاية سينالوا.

وحقق فريق مارادونا فوزا كبيرا بنتيجة 4-1 في المباراة الأولى للمدير الفني الجديد، والتي أقيمت قبل نحو عشرة أيام.

وبعد تجارب تدريبية شملت المنتخب الأرجنتيني وناديي الوصل والفجيرة الإماراتيين، وصل مارادونا الى دورادوس، في خطوة مفاجئة لم تخل من التعليقات الساخرة لاسيما عبر مواقع التواصل.