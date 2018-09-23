ريال مدريد يحقق زيادة في إيراداته

المصدر: أ ف ب

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الأحد تحقيق إيرادات مرتفعة في موسم 2017-2018 بلغت 750,9 ملايين يورو، وأقر خطة اقتراض تصل كلفتها الى 525 مليونا، لتطوير ملعبه سانتياغو برنابيو.

وخلال اجتماع للجمعية العامة لنادي العاصمة، وافق المشجعون-المساهمون (المعروفون بـ "سوسيوس") على خطة لتمويل أعمال تطوير الملعب التاريخي للنادي، والتي من المقرر أن تبدأ في 2019 وتنتهي في 2022، من دون أن تؤثر على استضافته للمباريات.

وأوضح رئيس النادي فلورنتينو بيريز أن المشروع الذي كانت كلفته الأولية تقدر بـ 400 مليون يورو، سيكلف في نهاية المطاف 525 مليونا، وأن هذه القيمة سيتم اقتراضها، وتسديدها على فترة تقارب 30 عاما.

ومن المقرر ألا تعدل خطة التطوير عدد مقاعد الملعب الذي يتسع لنحو 81 ألف متفرج، الا أنها ستشمل بناء سقف متحرك و"غلاف" حديدي للملعب، وتوسيع المتحف واضافة مساحات جديدة للمطاعم ومتاجر. ولم يتطرق بيريز لمشروع إقامة فندق كان مطروحا في الخطة الأساسية.

وقال بيريز أمام الجمعية العمومية "نطلب الإذن للاستدانة بغرض تمويل تطوير ملعب سانتياغو برنابيو بقيمة يبلغ حدها الأقصى 575 مليون يورو، ولفترة قصوى تصل الى 35 عاما"، قبل أن توافق الجمعية على الطلب.

وأوضح بيريز أن كلفة الاقتراض ستصل سنويا الى 25 مليون يورو، الا أن ذلك "لن يكون له أي تأثير على النشاط الرياضي"، وأن الملعب المطور سيعود على النادي بـ150 مليون يورو إضافية سنويا بعد إنجازه.

وعلى صعيد إيرادات النادي، أكد بيريز رغبة الإدارة في أن يصبح "أول ناد في العالم تتخطى عائداته (السنوية) عتبة المليار يورو".

وهيمن ريال مدريد لأعوام طويلة على صدارة أندية كرة القدم الأوروبية من حيث العائدات، الا أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تخطاه في العامين الأخيرين، بحسب تقديرات شركة "ديلويت" الاستشارية.

وصادقت الجمعية العمومية على عائدات موسم 2017-2018، والتي بلغت 750,9 مليون يورو، بزيادة قدرها 11,3 بالمئة عن الموسم السابق.

يذكر أن هذه الزيادة هي الأعلى في رقم الأعمال منذ عام 2000.

وقدرت إدارة ريال مدريد، حامل لقب دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، أن يحقق في الموسم المقبل عائدات تصل الى 752 مليون يورو.