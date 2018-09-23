الأهلي يقسو على "حرية" برباعية ويضرب موعداً لـ "الوفاق"

المصدر: أ ف ب

أكمل الأهلي المصري عقد فرق نصف النهائي في دوري أبطال افريقيا لكرة القدم، بعد فوزه على حرية الغيني 4-صفر السبت في إياب ربع النهائي أمام جمهور كبير في القاهرة.

وسجل للفائز، الذي تعادل ذهابا من دون أهداف على أرض حرية في كوناكري، لاعبه المخضرم وليد سليمان (32) وإسلام محارب (53) وصلاح محسن (69) وأحمد فتحي (90+1).

وضرب الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد القاب المسابقة (8 ألقاب آخرها في 2013)، موعدا في نصف النهائي مع وفاق سطيف الجزائري الذي أقصى الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب.

كما يلعب الترجي التونسي بطل 1994 و2011 والمتأهل على حساب مواطنه النجم الساحلي، مع بريميرو دي أغوستو الأنغولي الذي أقصى مازيمبي الكونغولي الديموقراطي حامل اللقب خمس مرات آخرها في 2015.

وكان الأهلي بحاجة للفوز بأية نتيجة للتأهل، فمهد وليد سليمان بتسجيله الهدف الأول بكرة أرضية بعد عرضية من أحمد حمودي على الجهة اليمنى (32)، ثم عزز الفارق مطلع الشوط الثاني بيسارية أرضية بالقرب من نقطة الجزاء لإسلام محارب، الذي استغل عرضية سليمان أحد نجوم المباراة اثر كرة طويلة بدأها المغربي وليد أزارو.

وضمن صلاح محسن النتيجة منتصف الشوط الثاني بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة (69)، ثم سجل المخضرم أحمد فتحي الرابع بتسديدة يسارية ارتدت من الدفاع (90+1)، ليبلغ الأهلي الدور نصف النهائي للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.