محرز يسجل أول هدفين في البريميرليغ مع السيتي

المصدر: أ ف ب

التهم مانشستر سيتي مضيفه كارديف سيتي، الباحث عن فوزه الأول، 5-صفر، محققا فوزه الخامس في ست مباريات، ومعوضا خسارته الموجعة على أرضه ضد ليون الفرنسي 1-2 الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

وبعد بداية بطيئة في الشوط الأول، افتتح الهداف التاريخي لسيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو التسجيل بكرة ارضية في الزاوية اليسرى بعد عرضية من داخل المنطقة للبرتغالي برناردو سيلفا (32).

وفي غضون ثلاث دقائق، ضاعف فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا النتيجة عبر البرتغالي سيلفا الذي حول عرضية الألماني لوروا سانيه برأسه رائعة وساقطة فوق الحارس (35).

وحسم الألماني إيلكاي غوندوغان الشوط الأول بهدف ثالث مميز، عندما أطلق تسديدة لولبية من حافة المنطقة في المقص الأيسر لمرمى الحارس الفيليبيني نيل ايثريدج (44).

وتابع كارديف اخفاقه أمام مهاجمي مانشستر، فسجل الجزائري البديل رياض محرز هدفه الأول في الدوري مع سيتي متابعا كرة قريبة من المرمى بعد عرضية من الجهة اليسرى لغوندوغان (67). وسجل محرز هدفه الثاني والخامس لفريقه بيسارية أرضية قوية من حدود المنطقة (89).