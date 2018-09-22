ماذا تقول الأرقام عن أنانية ماني مع محمد صلاح؟

المصدر: وكالات

يعتقد الكثير من مشجعي صلاح أنه خلال مباراة ليفربول أمام توتنهام الأسبوع الماضي، والتي انتهت بفوز "الريدز" 2-1، أن ماني يتجاهل التمرير لصلاح رغم وجوده في مواقع جيدة أمام المرمى، لكن هذه الافتراضات تبقى غير مؤكدة.

ففي حصيلة بالأرقام، نشرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية المقربة من "الريدز" مجموعة من الإحصاءات التي ترد على تساؤلات العديدين بشأن توتر العلاقة بين المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

وتثبت هذه الحصيلة الرقمية عكس ما يروج له عشاق النجم المصري. فالدولي السنغالي مرر الكرة 16 مرة إلى زميله المصري منذ بداية الموسم الحالي، فيما مرر الأخير الكرة 20 مرة للمهاجم السنغالي، وهي نسبة متكافئة تقريباً بين اللاعبين، وتبرز مدى تعاونهما في خط هجوم "الريدز".

وأوضحت الصحيفة أن المهاجم البرازيلي فيرمينو، الذي يشكل الضلع الثالث في مثلث هجوم ليفربول، مرر الكرة 16 مرة فقط لماني، مقابل 23 مرة للنجم المصري.

ويمر الفرعون المصري بفترة غير مستقرة مع ليفربول في بداية الموسم الحالي، لتراجع مستواه وقلة أهدافه، إذ اكتفى بتسجيل هدفين فقط في 6 مباريات في كافة المسابقات، علماً بأنه توج في الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفاً، وأحرز 44 هدفاً في مختلف المسابقات.