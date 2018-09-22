«المايسترو» يقود أوروغواي 4 سنوات جديدة

المصدر: مونتيفيديو - أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم، أمس، استمرار أوسكار تاباريز «71 عاما» الملقب بـ«المايسترو» على رأس الإدارة الفنية للمنتخب 4 سنوات جديدة وحتى 2022، ويعاني المدرب المخضرم من مرض اعتلال الأعصاب منذ عام 2016، ويجد صعوبة في التحرك، ويعتمد على عكاز أو كرسي متحرك، وكانت الشكوك تحيط بإمكانية استمراره في منصبه.

ويشغل «المايسترو» منصب مدرب المنتخبات الوطنية الأوروغويانية لفئة الرجال منذ مارس 2006، ويحمل الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية كمدرب.

وقاد تاباريز منتخب الأوروغواي إلى ربع نهائي كأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن يخسر صفر-2 على يد فرنسا التي توجت باللقب لاحقاً على حساب كرواتيا.