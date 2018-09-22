أغويرو مع «سيتي» حتى 2021

المصدر: لندن - ا ف ب

جدد نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عقد هدافه التاريخي الأرجنتيني سيرغيو أغويرو حتى نهاية موسم 2020- 2021، وعبر أغويرو «30 عاما» عن سعادته بالاستمرار مع النادي وقال: «فكرتي الأساسية كانت البقاء هنا 10 سنوات، وأتواجد هنا منذ سبع سنوات، وستصبح عشر سنوات مع انتهاء مدة العقد».

وأضاف «تعاملوا معي بشكل جيد جدا منذ اليوم الأول لقدومي».

وأشار الإسباني غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أنه لم يكن في حاجة الى بذل جهد كبير لإقناع المهاجم الدولي بالبقاء مع النادي، وقال «استمرار أغويرو بات أشبه بعملة نادرة في كرة القدم الحديثة».

وقال بيغيريستاين المدير الرياضي بالنادي «أغويرو احتفظ بمكانته كأحد أكثر اللاعبين المحوريين في النادي، نحن سعداء لبقاء أغويرو معنا».