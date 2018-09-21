الترجي التونسي وبريميرو الأنجولي إلى نصف نهائي "أبطال إفريقيا"

المصدر: وكالات

تأهل فريق الترجي التونسي إلى الدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد تغلبه على مضيفه النجم الساحلي 1 / صفر اليوم الجمعة في إياب دور الثمانية بالبطولة.

ويدين الترجي بالفضل في هذا الفوز للاعبه فوسيني كولبيالي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 87.

وكان الترجي فاز في مباراة الذهاب 2 / 1 ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 / 1.

ومن المقرر أن يلتقي الترجي التونسي مع مع بريميرو دي أوجوستو الأنجولي، الذي تأهل في وقت سابق من اليوم بتعادله مع مضيفه مازيمبي الكونغولي الديموقراطي 1-1 في لوبومباشي.

وكان مازيمبي، المتوج باللقب 5 مرات آخرها العام 2015، البادئ بالتسجيل عبر جاكسون موليكا في الدقيقة 12، لكن بريميرو دي أغوستو أدرك التعادل بعد 22 دقيقة بواسطة المهاجم الكونغولي الديموقراطي مونغو بوكامبا (34).

وضمن الفريق الأنغولي بطاقة دور الأربعة للمرة الاولى في تاريخه لتسجيله خارج القواعد بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.