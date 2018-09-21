الاتحاد الاسباني يرفض إقامة مباراة برشلونة وجيرونا في أميركا

قال مصدر في الاتحاد الاسباني اليوم الجمعة بأن اتحاد الكرة القدم رفض طلب رابطة الدوري إقامة مباراة برشلونة ضد جيرونا في ميامي يوم 26 يناير .

وقال المصدر: "تم إرسال خطاب إلى رابطة الدوري الاسباني هذا الصباح لرفض طلب إقامة المباراة خارج البلاد لتعارضه مع القواعد الدولية" وفقا لرويترز.

ووفق لائحة النظام الأساسي للاتحاد الدولي (الفيفا)، فمن أجل إقامة أي مباراة محلية خارج الموطن المعتاد للدوري يجب الحصول على موافقة الاتحاد المحلي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الدولة التي ستقام فيها المباراة والاتحاد القاري، وهما في هذه الحالة الاتحاد الأميركي واتحاد أميركا الشمالية والوسطى.