بداية قوية للملكي واليوفي في «التشامبيونزليغ»

المصدر: باريس - أ ف ب

ضرب ريال مدريد الإسباني حامل اللقب وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي بقوة أول من أمس في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فيما مني مانشستر سيتي الإنجليزي بخسارة مفاجئة أمام ليون الفرنسي.

وشهدت الأمسية عودة غير موفقة للهداف التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى إسبانيا بطرده في مباراة فريقه الجديد يوفنتوس مع مضيفه فالنسيا في الدقيقة 29، ورغم النقص العددي، خرج فريق «السيدة العجوز» فائزاً بثنائية نظيفة.

ورفع الحكم الألماني فيليكس بريتش البطاقة الحمراء في وجه رونالدو، الذي قاد ريال مدريد إلى ثلاثة ألقاب متتالية في المسابقة الأوروبية قبل انتقاله في الصيف إلى يوفنتوس مقابل أكثر من 100 مليون يورو، بعد اشتباك مع الكولومبي جايسون مورييو.

ويبدو أن رونالدو وجه ركلة خفيفة لمدافع فالنسيا عندما طلب الكرة وهو يتهيأ لدخول المنطقة فأسقطه أرضاً، ثم رد بعنف على احتجاجات منافسه فكانت الحمراء من نصيبه.

واستقبل رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، البطاقة الحمراء بحركات كبيرة من الغضب وعدم الفهم لما حصل قبل أن يغادر الملعب وهو يبكي.

وتعتبر البداية سيئة لرونالدو مع يوفنتوس الذي انتقل إلى صفوفه بهدف معلن هو مساعدته على إحراز لقب المسابقة الأوروبية الأهم والتي فاز فيها مرتين فقط (1985 و1996).

ولم يتأثر يوفنتوس بخروج رونالدو وحصل مواطنه جواو كانسيلو على ركلة جزاء إثر تعرضه للخشونة من قبل قائد فالنسيا دانيال باريخو نفذها البوسني ميراليم بيانيتش بنجاح مفتتحاً التسجيل (45)، وأضاف بيانيتش هدفاً ثانياً من ركلة جزاء ثانية حصل عليها ليوناردو بونوتشي إثر إعاقته من مورييو (51).

وفي المجموعة ذاتها (الثامنة)، أسكت المدرب البرتغالي لمانشستر يونايتد الإنجليزي جوزيه مورينيو منتقديه بفوز على مضيفه يونغ بويز السويسري، أضعف حلقات المجموعة بثلاثية بيضاء للفرنسيين بول بوغبا (35 و44) وأنطوني مارسيال (66).

بداية حامل اللقب

واستهل ريال مدريد حملة الدفاع عن ألقابه الثلاثة الأخيرة بقوة عندما تغلب على ضيفه روما الإيطالي 3-صفر في مدريد ضمن المجموعة السابعة.

وسجل إيسكو (45) والويلزي غاريث بايل (58) والدومينيكاني ماريانو دياز (90+2) الأهداف.

وبدأ ريال مدريد مسعاه نحو تعزيز سجله القياسي والفوز بلقب المسابقة للمرة الرابعة توالياً والرابعة عشرة في تاريخه، بفوز مستحق.

كان ريال مدريد الطرف الأفضل في المباراة وضغط بقوة على مضيفه وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لهز الشباك، لكنه اصطدم بدفاع قوي وحارس المرمى الدولي السويدي المتألق روبن أولسن استسلم في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول لركلة حرة مباشرة انبرى لها إيسكو بروعة ونجاح، ثم حسم بايل النتيجة مطلع الشوط الثاني، قبل أن يختتم البديل دياز الحصيلة بهدف ثالث رائع.

ويخوض ريال النسخة الحالية من دون سلاحه الهجومي الفتاك، الهداف التاريخي للمسابقة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (121 هدفاً، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي) المنتقل هذا الصيف إلى يوفنتوس الإيطالي، ومهندس «هاتريك» المواسم الثلاثة الأخيرة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان.

ولم يبد النادي الملكي متأثراً برحيل البرتغالي والفرنسي، وصنع فرصاً عدة حقيقية للتسجيل وكان بإمكانه هز الشباك في أكثر من مناسبة لولا تألق أولسن الذي أنقذ فريق العاصمة الإيطالية من هزيمة مذلة.

وفي المجموعة ذاتها، أهدر فيكتوريا بلزن التشيكي فوزاً في المتناول وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه سسكا موسكو الروسي 2-2.

وتقدم فيكتوريا بلزن بثنائية لمهاجمه ميكايل كرمنتشيك (29 و41)، لكن الضيوف ردوا بثنائية في الشوط الثاني عبر فيدور تشالوف (49) والكرواتي نيكولا فلاسيتش (90 من ركلة جزاء).

فوز ثمين

وعاد بايرن ميونيخ بفوز ثمين من لشبونة بتغلبه على مضيفه بنفيكا البرتغالي 2-صفر ضمن المجموعة الخامسة.

ولعبت خبرة نجوم النادي البافاري دوراً كبيراً في تحقيق الفوز الذي كان دون عناء وحسمه في الشوط الأول بفضل هدافه ليفاندوفسكي ولاعب بنفيكا السابق سانشيز.

وكان بايرن ميونيخ صاحب الأفضلية والخطورة على مدار الشوطين وخصوصاً الأول، فيما انتفض أصحاب الأرض في الدقائق الأخيرة من المباراة دون جدوى.

ونجح الفريق البافاري في افتتاح التسجيل مبكراً من هجمة منسقة قادها لاعب بتفيكا السابق ريناتو سانشيز الذي مررها إلى الدولي الفرنسي السابق فرانك ريبيري المتوغل من الجهة اليسرى ومنه إلى الدولي النمسوي دافيد ألابا فرفعها عرضية داخل المنطقة إلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي تلاعب بالدفاع البرتغالي بتمويه جسدي رائع قبل أن يسددها زاحفة على يمين الحارس (10).

وأهدر الدولي الهولندي السابق أريين روبن فرصة التعزيز من انفراد بالحارس (13)، وسدد ريبيري كرة قوية زاحفة من داخل المنطقة بين يدي الحارس (16).

وأنقذ مانويل نوير مرمى بايرن ميونيخ من هدف محقق بإبعاده تسديدة من مسافة قريبة للأرجنتيني ادواردو سالفيو إلى ركنية لم تثمر (28).

وعزز بايرن ميونيخ تقدمه بهدف لسانشيز من هجمة منسقة قادها بنفسه قبل أن يختمها بيمناه إثر تمريرة عرضية للدولي الكولومبي خامس رودريغيز (54).

وفي المجموعة ذاتها، أكرم أياكس وفادة ضيفه أيك أثينا بالفوز عليه بثلاثية نظيفة.

وانتظر أياكس أمستردام الشوط الثاني لحسم النتيجة في صالحه. وافتتح الفريق الهولندي التسجيل إثر ركلة ركنية قطعت وارتدت إلى البرازيلي دافيد نيريش فرفعها خلف الدفاع إلى المدافع الأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو الذي تابعها طائرة بيسراه في الشباك (46).

وأضاف البديل الواعد دوني فان دي بيك (21 عاماً) الهدف الثاني بعد 15 دقيقة من دخوله مكان كلاس يان هونتيلار المصاب، بتسديدة «طائرة» بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الصربي دوشان تاديتش (77).

تعثر مفاجئ

تعثر مانشستر سيتي في عقر داره بخسارته أمام ضيفه ليون 1-2 ضمن المجموعة السادسة. وكان مانشستر سيتي الأفضل في الدقائق العشرين الأولى، وافتتح العاجي ماكسويل كورنيه التسجيل (26).

وعزز فقير، قائد ليون، تقدم فريقه بصاروخية بيسراه في أسفل الزاوية اليسرى (43). وفي الشوط الثاني، قلص بطل إنجلترا الفارق عبر البرتغالي برناردو سيلفا الذي تابع بيسراه في الشباك كرة وصلته من الألماني لوروا سانيه (67).وفي المجموعة ذاتها، خطف شاختار دانييتسك الأوكراني تعادلاً 2-2 من ضيفه هوفنهايم الألماني.