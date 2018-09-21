منشطات «شار» تؤجل تحدي «ثقيل الملاكمة»

المصدر: برلين - أ ف ب

اضطر السوري المقيم في ألمانيا مانويل شار لتأجيل مباراته مع متحديه البورتوريكي فريس أوكيندو على لقب الوزن الثقيل للجمعية العالمية للملاكمة، بعد ثبوت تناوله مواد منشطة، بحسب تقارير صحفية ومقربين.

ويحمل شار (33 عاماً) المولود في لبنان والمقيم في ألمانيا منذ فترة طويلة، حزام الوزن الثقيل للجمعية، وهو غير الحزام الخاص بـ «الأبطال السوبر» الذي يحمله البريطاني أنطوني جوشوا. وكان النزال بين شار (33 عاماً) وأوكيندو (45 عاماً) مقرراً في 28 سبتمبر في مدينة كولن الألمانية، وأرجئ على خلفية فحص إيجابي للمنشطات خضع له الملاكم السوري في أغسطس الماضي.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية فإن نتائج اختبارات الكشف على المنشطات التي خضع لها شار من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات جاءت إيجابية.