بريطانيا تجتمع في استضافة مونديال 2030

المصدر: لندن - وكالات

يستعد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم للتقدم بطلب مشترك مع إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية لاستضافة مونديال 2030.

وأعلنت إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية بالفعل عن خطتها للتقدم بطلب استضافة المونديال بعد 12 عاماً، قبل أن يعلن اتحاد الكرة الأيرلندي عن انضمامه «بعد مناقشات بناءة مع كل الأطراف».

ويستضيف ملعب افيفا في دبلن مباريات في دوري المجموعات بيورو 2020 وكذلك مباراة في دور الستة عشر.

واستضافت إنجلترا مونديال 1966 لكنها فشلت في مساعيها لاستضافة كأس العالم 2006 و2018.

وبدأت الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي في حملة لاستضافة كأس العالم 2030 في الوقت الذي تردد فيه رغبة تونس في التقدم بملف مشترك لاستضافة المونديال بجانب الجزائر والمغرب.