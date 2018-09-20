الاتحاد الأوروبي يدرس حالة طرد رونالدو الخميس المقبل

المصدر: أ ف ب

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الخميس أن لجنة الانضباط التابعة له فتحت إجراء بعد البطاقة الحمراء التي حصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو الأربعاء ضمن دوري أبطال أوروبا، وسيتم الحكم في هذه الحالة الخميس المقبل.

وحصل رونالدو على بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 29 من مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي مع مضيفه فالنسيا الإسباني بعد احتكاك مع مدافع الأخير الكولومبي جايسون مورييو. وغادر نجم ريال مدريد الإسباني السابق أرض ملعب ميستايا وهو يبكي.

وتلقى رونالدو؛ الحاصل خمس مرات على جائزة الكرة الذهبية، التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم، البطاقة الحمراء بمزيد من حركات الغضب وعدم الفهم لما حصل، لكن هذه الضربة القاسية لم تمنع يوفنتوس من الفوز بثنائية نظيفة سجلها البوسني ميراليم بيانيتش من ركلتي جزاء.

وأحرز رونالدو مع ريال أربعة ألقاب في دوري الأبطال، منها ثلاثة متتالية في المواسم الثلاثة الأخيرة، قبل انتقاله هذا الصيف الى يوفنتوس مقابل نحو 100 مليون يورو. ويأمل يوفنتوس في أن يساعده رونالدو في إحراز لقب المسابقة الاوروبية الأهم، والتي فاز فيها مرتين فقط (1985 و1996).

وهي البطاقة الحمراء الأولى للهداف التاريخي لدوري الأبطال (121 هدفا بحسب الموقع الالكتروني للاتحاد القاري) في المسابقة، والـ11 في مسيرته.

أما حالة الطرد الأخيرة فكانت في أغسطس 2017 بعد نيله بطاقتين صفراوين في الكأس السوبر الإسبانية ضد برشلونة على ملعب الأخير كامب نو (1-3) لخلع قميصه بعد تسجيله هدفا، ثم عندما تصنع السقوط للحصول على ركلة جزاء، ما أدى به لدفع حكم وأوقف خمس مباريات.