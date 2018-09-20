المصدر: (د ب أ)

بعد دقائق من فوز يوفنتوس الإيطالي على مضيفه بلنسية الإسباني في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء ورغم طرد القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو طالبت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" بمراجعة القرار المثير للجدل للحكم فيليز بريتش بطرد رونالدو.

وكتبت الصحيفة الإيطالية في صفحتها الرئيسية "يوفنتوس يساوي عشرة أقوى من الحكم" ووصفت البطاقة الحمراء بأنها "سخيفة".

وأشهر الحكم الألماني أول بطاقة حمراء في وجه رونالدو خلال المشاركة رقم 154 له في دوري أبطال أوروبا التي فاز بلقبها خمس مرات.

واتخذ الحكم قراره بمساعدة مساعد خط المرمى بعد مشادة وقعت بين رونالدو وجيسون موريلو بدون كرة.

وفي الوقت الذي اعتبر فيه الحكم أن رونالدو تورط في سلوك عنيف، أعرب الكثيرون ومن بينهم ماسيميليانو اليجري مدرب يوفنتوس، عن أملهم في موافقة اتحاد الكرة الأوروبي (يويفا) على تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) التي تطبق في الدوري الإيطالي وفي كأس العالم.

وقال اليجري "طرد كريستيانو يعطي المثل على مدى أهمية فار في مساعدة الحكام".

وسلطت "لا جازيتا ديللو سبورت" الضوء على قيام الحكم الألماني بريتش بطرد الكولومبي خوان كوادرادو خلال المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2017 والتي خسرها يوفنتوس أمام ريال مدريد 1 /4 حين سجل رونالدو هدفين للفريق الإسباني.

وكتبت صحيفة "توتو سبورت" "فضيحة طرد رونالدو، والفوز المذهل ليوفنتوس في بلنسية رغم القرارات المخزية للحكم الألماني بريتش".

ويغيب رونالدو عن المباراة المقبلة ليوفنتوس في دوري الأبطال أمام يانج بويز السويسري كما قد يغيب عن المواجهة على اولد ترافورد والتي تجمع فريقه الحالي بفريقه الاسبق مانشستر يونايتد الشهر المقبل.

ولم يعلق رونالدو الذي غادر الملعب والدموع تنهمر من عينيه، بعد على واقعة طرده مع فريقه الجديد يوفنتوس الذي انتقل اليه هذا الصيف قادما من ريال مدريد.

دموع رونالدو تشعل غضب إيطاليا https://t.co/9Gn2HqAQYA — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 20, 2018

وقال فيديريكو بيرنارديسكي مهاجم يوفنتوس "كريستيانو يشعر بالاحباط، وكلنا كذلك، كان تواقا لفعل كل مافي وسعه من أجل تقديم مباراة جيدة ومساعدة الفريق".

ومن جانبها كتبت كاتيا فيرو شقيقة رونالدو عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" اليوم "العار على كرة القدم، ارادوا تدمير أخي، لكن الله لا ينام أبدا، العار".

