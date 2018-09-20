كاسياس يسجل رقماً قياسياً جديداً في «الأبطال»

المصدر: غلزنكيرشن - د ب أ

أصبح الحارس الإسباني المخضرم ايكر كاسياس اللاعب الأول في العالم الذي يخوض منافسات 20 نسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مشاركته أول من أمس في المباراة التي تعادل فيها فريقه بورتو البرتغالي 1 - 1 مع شالكه الألماني.

وتلقت شباك كاسياس (37 عاماً) هدفاً في المباراة، وهي المباراة رقم 168 له في البطولة الأوروبية، بقدم السويسري بريل امبولو، نجم شالكه، في الدقيقة 64. وبعد 11 دقيقة من هدف التقدم للفريق الألماني، أدرك اوتافيو التعادل لصالح بورتو من ركلة جزاء والتي كانت ثاني ركلة جزاء تحتسب للفريق البرتغالي في المباراة بعد الركلة التي أخفق البرازيلي اليكس تيليس في التسجيل منها بفضل براعة حارس مرمى شالكه، رالف فاهرمان.

وبدأ كاسياس مشواره مع دوري أبطال أوروبا في موسم 1999/‏‏ 2000 بقميص ريال مدريد الإسباني، الذي فاز معه باللقب أعوام 2000 و2002 و2014 قبل أن ينتقل لبورتو في 2015. وكان كاسياس حتى يوم أول من أمس يتشارك مع اللاعب الويلزي السابق رايان غيغز في عدد المشاركات في البطولة الأوروبية بواقع 19 مرة لكل منهما، يليهما الإنجليزي بول سكولز والهولندي آريين روبن.