إشبيلية يحلم باللقب السادس في الدوري الأوروبي

المصدر: عواصم ـ وكالات

في غياب المدرب الذي قاده للفوز بلقب البطولة في آخر ثلاث من النسخ الخمس التي أحرزها الفريق، يتطلع إشبيلية إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بمسابقة الدوري الأوروبي من خلال النسخة الحالية. ويخوض الفريق فعاليات هذه النسخة بدون المدرب أوناي إيمري الذي قاده للفوز بثلاثة ألقاب في هذه البطولة أعوام 2014 و2015 و2016 لكنه يتولى حالياً تدريب أرسنال .

وتنطلق فعاليات دور المجموعات للبطولة اليوم من خلال 24 مباراة في الجولة الأولى من فعاليات هذا الدور. وتشهد هذه النسخة المشاركة الأولى لفريق دوديلانغي من لوكسمبورج والذي يستضيف ميلان الإيطالي. ويتواجد إشبيلية مجددا بين المرشحين للفوز باللقب في الموسم الحالي علماً بأنه توج به خمس مرات سابقة منها لقبان في 2006 و2007 بالمسمى القديم للبطولة (كأس الاتحاد الأوروبي).

ويستهل إشبيلية مسيرته في دور المجموعات بمواجهة ستاندرد لييج البلجيكي ضمن منافسات المجموعة العاشرة . وقال بابلو ماتشين المدير الفني لإشبيلية: «إنها مسؤولية هائلة. إذا تطور إشبيلية بشكل كبير كناد، سيكون هذا بسبب هذه البطولة. يتعين علينا بالضرورة عبور هذه المجموعة، ولكن هذا لن يكون سهلاً». وقاد إيمري فريق أشبيلية للقب في ثلاث نسخ متتالية، ويطمح الآن إلى تقديم مسيرة مشابهة مع أرسنال الذي بلغ المربع الذهبي للبطولة ذاتها في الموسم الماضي.

وأوضح إيمري أن مشاركة الفائز باللقب في هذه البطولة ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم التالي يمثل حافزا كبيرا لأي فريق كما أن هذا ساهم في اهتمام الفرق بمسابقة الدوري الأوروبي.

وقال إيمري: «بعد دوري الأبطال، تكون مسابقة الدوري الأوروبي هي الأكثر أهمية».