أسطورة السلة الأميركية يتبرع بمليوني دولار لمتضرري فلورانس

المصدر: د ب ا

قرر أسطورة كرة السلة الأميركية السابق، مايكل جوردان، التبرع بمليوني دولار للولايات المتضررة في بلاده من إعصار فلورانس.

وكشف فريق تشارلوت هونيتس، الذي يمتلكه جوردان، عن خطط النجم الكبير بالنسبة للأموال التي سيتبرع بها، حيث سيتم منح هيئة الصليب الأحمر الأميركي مليون دولار، فيما ستذهب الميلون دولار الأخرى لإحدى مؤسسات ضحايا الأعاصير.

وترعرع جوردان، الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة السلة، في مدينة ويلمينجتون بولاية كارولينا الشمالية، التي تضررت كثيرا من الإعصار مطلع الأسبوع الجاري.

وقال جوردان، الفائز بلقب بطولة دوري السلة الأميركي "إن بي إيه" ست مرات: "هذا الأمر يخصني تحديدا لأنني أعرف كل هذه الأماكن، ويلمينجتون وفاييتفيل وميرتل بيتش ونيو بيرن ووالاس، المدينة التي ينحدر منها والدي، أعتقد أنه يجب علي أن أقوم بشيء لأن الأمر صدمني بشكل شخصي".

ويرغب لاعب السلة الأميركي السابق والفائز بميداليتين أولمبيتين، في السفر إلى المناطق المتضرر لرؤية أصدقائه وأقاربه.

ووصل إعصار فلورانس يوم الجمعة الماضي إلى سواحل الولايات المتحدة الأميركية وأسفر عن مقتل 26 شخصا في كارولينا الشمالية، قبل أن تتراجع قوته ليصبح إعصارا استوائيا.

وطبقا لوسائل الإعلام، بلغت الخسائر التي سببها هذا الإعصار 17 مليار دولار.