ثلاثية ميسي تقود برشلونة لفوز كبير على أيندهوفن

سجل ليونيل ميسي ثلاثية رائعة ليقود برشلونة لبداية قوية لمشواره في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 4-صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي اليوم الثلاثاء رغم طرد صمويل أومتيتي مدافع العملاق القطالوني في الشوط الثاني.

وأنهى ميسي هداف برشلونة عبر العصور حالة الجمود في الدقيقة 32 في ملعب نو كامب من ركلة حرة رائعة وضعها من فوق الحائط البشري في الشباك.

وهو الهدف الثاني الذي يسجله من ركلة حرة في ثلاث مباريات على أرض برشلونة هذا الموسم.

وقدم أيندهوفن الذي يقوده المدرب مارك فان بومل لاعب وسط برشلونة ومنتخب هولندا السابق أداء مثيرا للاعجاب في أول زيارة إلى نو كامب في 21 عاما قبل أن تخور قواه في نهاية الشوط الثاني.

وفي الشوط الأول نجح الفريق الهولندي في احباط معظم هجمات برشلونة كما شن هجمات مرتدة خطيرة سدد منها الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو فوق العارضة بعد الاستراحة.

لكن بطل إسبانيا أظهر الفوراق الكبيرة في المستوى مع مضي الشوط الثاني قدما وضاعف الغلة في الدقيقة 75 بتسديدة جميلة من عثمان ديمبلي الذي سجل خامس أهدافه في ست مباريات في كل المسابقات هذا الموسم.

وأحرز ميسي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعدها بدقيقتين مستفيدا من تمريرة إيفان راكيتيتش الرائعة وأكمل بعدها الثلاثية الشخصية في الدقيقة 87 بعدما تلقى تمريرة جميلة أخرى هذه المرة من لويس سواريز ليضعها في الشباك بمهارة.

لكن الفرحة لم تكتمل بطرد مدافع فرنسا أومتيتي في الدقيقة 79 لحصوله على الانذار الثاني ليغيب عن مباراة برشلونة خارج أرضه في أمام توتنهام في الثالث من اكتوبر تشرين الاول.

ويتصدر برشلونة المجموعة الثانية في دوري الأبطال بفارق الاهداف عن انترناسيونالي الذي فاز على توتنهام 2-1.