راموس مهاجماً غريزمان بشراسة: الجهل خيبة

المصدر: وكالات

الجهل خيبة"، هكذا رد مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس، على الفرنسي أنطوان غريزمان، بسبب الرسم الكاريكاتوري الذي نشره لاعب أتلتيكو على الشبكات الاجتماعية بعد كأس السوبر الأوربي، وكذلك بسبب قوله إنه في نفس مستوى ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو.

ورد راموس بقوة على غريزمان بسبب الرسم الذي يظهر قلب الدفاع وهو يضع تاجاً على رأس المهاجم الفرنسي الذي يظهر كملك، ونصحه بالتعلم من اللاعبين الكبار الذين لم يفوزوا بالكرة الذهبية، وأن يستمع أكثر لمن حوله.

وقال راموس: "الجهلة خيبة، حين تسمع هذا الصبي أتذكر توتي أو بوفون أو مالديني أو راؤول أو تشافي أو إنييستا أو إيكر كاسياس، لاعبون فازوا بكل شيء، خزائنهم مملوءة بالألقاب في منازلهم، ولم يفز أيا منهم بالكرة الذهبية".

وأضاف: "كل شخص حر في التعبير عن رأيه ولكن يجب أن يترك مدربه، التشولو، وزملاءه غودين وكوكي اللذين لديهما قيماً ستكون جيدة له، في أن ينصحوه، حتى مع ذلك أعتقد أنه لاعب كبير، وأتمنى له الأفضل".