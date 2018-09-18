صلاح يبحث عن استعادة إيقاع التسجيل

المصدر: لندن - وكالات

يدخل المصري محمد صلاح مسابقة دوري الأبطال اليوم، وهو يبحث عن استعادة إيقاعه، الذي جعل منه الموسم الماضي هدافاً للدوري الإنجليزي الممتاز، وأفضل لاعب فيه.

قدم صلاح (26 عاماً)، أداء لافتاً في بدايته مع ليفربول الموسم الماضي، وأنهاه مع 44 هدفاً في مختلف المسابقات.قدم صلاح أكثر من المتوقع منه الموسم الماضي، وانتزع لقب هداف الدوري. إلا أن العديد من التعليقات السابقة كانت تضع المهاجم المصري أمام تحدي إثبات نفسه بشكل متواصل، وتقديم أداء مماثل في الموسم الثاني له مع ليفربول.انطلق الموسم الثاني، ومعه بدأت بوادر قلق المحللين ومشجعي النادي الأحمر ، مع تقارير الصحافية، تتحدث عن غياب التنسيق، أو حتى توتر بين صلاح وزميله السنغالي ساديو مانيه

. وشكل صلاح ومانيه وزميلهما البرازيلي روبرتو فيرمينو، مفتاح التفوق الهجومي لليفربول في الموسم الماضي، لا سيما في دوري الأبطال.ما قد يطمئن مشجعي ليفربول، هو أن صلاح اكتفى في المباريات الخمس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، بتسجيل ثلاثة أهداف فقط (مقابل هدفين في الفترة نفسها هذا الموسم)، قبل أن تفتح شهيته في مراحل لاحقة.