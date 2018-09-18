بيل:«الملكي» أكثر راحة بعد رونالدو

المصدر: مدريد - وكالات

قال غاريث بيل إن تشكيلة ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم باتت تعمل معا كوحدة واحدة بدون كريستيانو رونالدو الأيقونة السابقة للفريق عقب انتقال المهاجم البرتغالي ليوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وقال بيل لصحيفة ديلي ميل «باتت الأمور أكثر راحة (بدون رونالدو). أعتقد أن الأمر بات اكثر جماعية ونعمل جميعا كوحدة واحدة وليس كلاعب واحد».

عنصر حسم

وكان رونالدو كبير هدافي ريال على مر العصور عنصرا حاسما في فوز الفريق بدوري أبطال أوروبا لثلاث مرات متتالية تحت قيادة المدرب السابق زين الدين زيدان على الرغم من أن بيل سجل مرتين أمام ليفربول في الفوز 3-1 في النهائي الذي اقيم في كييف في مايو الماضي.وحل بيل بديلا في المباراة وقال إنه كان منزعجا لعدم خوض المباراة منذ البداية وإن هذا الغضب قاده لتسجيل هدف من ضربة خلفية رائعة. وقال «كنت غاضبا. غاضبا بحق لكي اكون أمينا. بكل وضوح، شعرت بأنني استحق أن أبدأ المباراة. كنت اسجل أهدافا وكان من الصعب أن أنحي الغضب جانبا».