توخيل يريد المضي على خطى ريال مدريد

المصدر: باريس ـ وكالات

يرى الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، أن ريال مدريد الإسباني مثال يجب أن يحتذي به فريقه خلال النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا التي تنطلق منافساتها اليوم. وقال المدرب الألماني في مقابلة نشرتها أمس صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «ريال مدريد لديه جيل من اللاعبين يعرف كيف يحقق الفوز في المباريات الكبيرة وكيف يقاوم الضغط». وأصر توخيل أن ريال مدريد يتمتع بقناعة تحقيق الانتصارات في المباريات المهمة.

إنجاز

وتوج النادي الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ليصبح أول فريق يحقق هذا الإنجاز منذ أن حققه بايرن ميونخ في السبعينيات من القرن الماضي.

وأضاف توخيل قائلاً: «طبقاً لوجهة نظري الشخصية، لكي تفوز بدوري الأبطال فأنت تحتاج إلى التمتع بثقافة تؤهلك لكي تصنع من اللاعبين نجوماً كباراً». ويبدأ باريس سان جيرمان، الذي لم يسبق له أن توج بلقب دوري أبطال أوروبا، مشواره في النسخة الجديدة من البطولة أمام ليفربول، الذي خسر نهائي الموسم الماضي أمام ريال مدريد.