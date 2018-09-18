1.950.000.000

المصدر: نيون - وكالات

مع انطلاق منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري، يبدأ أيضاً سباق وصراع الأندية للفوز بالجوائز المالية الكبيرة لهذه البطولة القارية الكبرى التي تصل في مجملها إلى 1.95 مليار يورو قام بتخصيصها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وفي ظل الهيمنة المتوقعة للأندية الكبرى، ستكون العائدات المالية للمسابقة مغرية أكثر من أي وقت مضى. وسيشهد هذا الموسم جوائز مالية إجمالية (توزع على الأندية الـ32) تقترب من حاجز الملياري يورو، بزيادة لافتة عن إجمالي المبلغ الذي وزع على الأندية الموسم الماضي (1.3 مليار يورو).

ويحصل كل نادٍ على 25. 15 مليون يورو مقابل مشاركته فقط في البطولة، بينما قد يصل إجمالي الجوائز المالية التي يحصل عليه الفريق المتوج باللقب في أول يونيو 2019 بالعاصمة الإسبانية مدريد إلى 19 مليون يورو، وهو ما يتوقف على نتائجه اعتباراً من دور المجموعات. ويحسب للفريق جائزة مالية قيمتها 900 ألف يورو عن كل نقطة يحصدها خلال منافسات دور المجموعات.

من ناحية أخرى، يمكن للأندية أيضاً الحصول على نسبة من أموال التسويق المحددة من قبل الاتحاد الأوروبي (يويفا) بإجمالي 292 مليون يورو، وتعتمد على التسويق التليفزيوني المحلي لكل فريق وكذلك أداء الفرق.