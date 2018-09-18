«دورتموند» يفتقد جهود ألكاسير وديلاني

المصدر: برلين - وكالات

تأكد أمس غياب لاعب خط الوسط توماس ديلاني والجناح باكو ألكاسير عن صفوف بوروسيا دورتموند في مباراته اليوم أمام كلوب بروج .

ويعاني اللاعبان من إصابات عضلية خفيفة منذ المباراة التي فاز فيها دورتموند على آينتراخت فرانكفورت 3 - 1 يوم الجمعة ضمن منافسات (بوندسليغا). وكان دورتموند قد ودع دوري الأبطال من دور المجموعات في نسخة الموسم الماضي، لكنه يتطلع إلى مشوار أفضل في بطولة الموسم الحالي .

ويتنافس بوروسيا دورتموند في المجموعة الأولى أيضاً مع موناكو الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني. وقال ماركو رويس مهاجم دورتموند «بالطبع هي ليست مجموعة سهلة، ولكن في ظل قدراتنا، يفترض أن نتأهل منها. نخوض البطولة بثقة عالية بعد البداية الجيدة التي حققناها في الموسم».