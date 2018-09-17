غريزمان: مستواي يتساوى مع ميسي ورونالدو

المصدر: د ب ا

أكد نجم كرة القدم الفرنسي أنطوان غريزمان أنه يقف على قدم المساواة مع اللاعبين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو ولا يقل عنهما رغم استئثارهما بمعظم الجوائز الشخصية على مدار العقد الأخير.

وقال غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني إنه يجلس على نفس الطاولة التي يجلس عليها ميسي ورونالدو كما يمكنه تحسين مستواه في المستقبل.

وأوضح، في مقابلة نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية الرياضية اليوم الاثنين: "أجلس على نفس الطاولة وأستمتع بتواجدي ضمن الأفضل. ولكنني أعي أيضا أن بمقدوري التحسن. أرغب في تطوير مستواي. أرغب في الفوز والاستمرار بهذا الشكل".

واعترف غريزمان بأنه "لاعب مختلف عن رونالدو وميسي ونيمار وكيليان مبابي".

وقال اللاعب المتألق: "إنني في القمة ولكنني أستطيع التحسن. يمكنني أن أكون لاعبا متكاملا بقدر الإمكان. لن أحرز 50 هدفا ولكنني أسعى للمساهمة في الأداء الهجومي للفريق والعمل من أجل الفريق".

وأعرب اللاعب عن حزنه لعدم وجود أي لاعب من المنتخب الفرنسي الفائز بلقب كأس العالم 2018 بروسيا ضمن القائمة النهائية لأسماء المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم بالاستفتاء السنوي للاتحاد الدولي للعبة (فيفا).

وقال غريزمان: "لا يمكننا فعل أي شيء آخر. إنها جائزة الفيفا، ومن المخزي ألا يكون ضمن المرشحين أي من لاعبي المنتخب الفائز باللقب العالمي. قدمنا بطولة رائعة في كأس العالم، والفريق بأكمله يستحق جائزة، مبابي، فاران، كانتي، أو أنا".