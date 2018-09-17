رونالدو يفتتح أهدافه مع يوفنتوس بثنائية

المصدر: روما - أ ف ب

افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات، رصيده مع فريقه الجديد يوفنتوس، بثنائية في المباراة التي فاز فيها على ساسوولو 2-1 أمس، في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل رونالدو أول أهدافه الرسمية في الشوط الثاني، بعد ركلة ركنية ومتابعة للكرة (ق 50)، قبل أن يضيف الهدف الثاني إثر هجمة مرتدة، قادها التركي إيمري جان، وأنهاها البرتغالي بيسراه في الشباك (ق 65 ).

وأهدر رونالدو ثلاث فرص كما تم طرد زميله البرازيلي دوغلاس كوستا ببطاقة حمراء في الدقيقة 90+3.