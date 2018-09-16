بالفيديو.. رونالدو يفتتح ماكينة أهدافه مع يوفنتوس

المصدر: (د ب أ)

أنهى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معاناته من سوء الحظ منذ انطلاق بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، وافتتح مسيرته التهديفية في المسابقة بعدما سجل هدفين قاد بهما فريقه يوفنتوس للفوز 2 / 1 على ضيفه ساسولو اليوم الأحد في المرحلة الرابعة للبطولة.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت اليوم في المرحلة ذاتها ،عن فوز جنوه على ضيفه بولونيا 1 / صفر، فيما تعادل روما مع ضيفه كييفو 2 / 2، وأودينيزي مع ضيفه تورينو 1 / 1.

وعزز يوفنتوس، الفائز باللقب في المواسم السبعة الأخيرة، صدارته للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه نابولي، مواصلا انطلاقته المثالية في البطولة، عقب تحقيقه فوزه الرابع على التوالي.

في المقابل، تجمد رصيد ساسولو، الذي تكبد خسارته الأولى في الموسم الحالي للبطولة، عند سبع نقاط في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وانتظر رونالدو حتى الدقيقة 50 من عمر المباراة، ليدون هدفه الرسمي الأول في مشواره مع الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز)، بعدما أخفق في هز الشباك خلال المباريات الثلاث الأولى ليوفنتوس في المسابقة هذا الموسم.

وواصل رونالدو تألقه في أول مباراة للفريق في البطولة التي استؤنفت نشاطها عقب توقفها في الأسبوع الماضي بسبب مباريات الأجندة الدولية، ليضيف الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

وتكفل خوما بوباكار بتسجيل هدف ساسولو الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

واضطر يوفنتوس للعب بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة للمباراة، عقب تلقي لاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا البطاقة الحمراء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الضائع، بسبب قيامه بالبصق على فيديريكو دي فرانشيسكو لاعب ساسولو.

من جانبه، أهدر روما فوزا في متناول الأيدي وتعادل مع ضيفه كييفو 2 / 2 في وقت سابق اليوم.

وجاء تعادل روما اليوم بعد الخسارة أمام ميلان 1 /2 في الجولة الماضية والتعادل مع اتالانتا في الجولة السابقة لها بعد أن استهل الفريق مشواره هذا الموسم بالفوز على مضيفه تورينو 1 /صفر في الجولة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم روما بهدفين حملا توقيع ستيفان الشعراوي وبريان كريستانتي في الدقيقتين العاشرة و30.

ولكن كييفو قلب المباراة رأس على عقب في الشوط الثاني واقتنص نقطة التعادل بهدفين سجلهما فالتر بيرسا وماريوز ستيبنسكي في الدقيقتين 52 و83.

ورفع روما رصيد إلى خمس نقاط في المركز السابع فيما ظل رصيد كييفو سالب نقطة واحدة بسبب العقوبة التي وقعت عليه.

وعاقبت المحكمة التابعة لاتحاد الكرة الإيطالي كييفو بخصم ثلاث نقاط من رصيده ببطولة الدوري، وكذلك تغريمه مبلغ 200 ألف يورو (232 ألف دولار)، فضلا عن إيقاف لوكا كامديلي ،رئيس النادي، ثلاثة أشهر، فيما تم فرض عقوبات أقل على أربعة مسؤولين آخرين

وتم توجيه اتهامات لكييفو بالتلاعب في الميزانية السنوية للنادي من أجل المشاركة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المواسم الثلاثة الماضية.

وبموجب تلك العقوبة بات رصيد كييفو سالب نقطتين بعد خصم النقاط الثلاث في بطولة الدوري، لكن نقطة التعادل أمام روما رفعت رصيده إلى سالب نقطة واحدة.