تشيلسي وليفربول يتمسكان بالعلامة الكاملة

المصدر: لندن - د ب أ

واصل ليفربول انطلاقته الناجحة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وحافظ الفريق على العلامة الكاملة بانتصار ثمين ومستحق 2 - 1 على توتنهام أمس في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة من المسابقة. كما واصل فريق تشيلسي مطاردته لليفربول على اللقب وتغلب على ضيفه كارديف سيتي 4 -1.

واستمر مانشستر سيتي حامل اللقب في مساعيه لمنافسة ليفربول وتشيلسي على اللقب بعد أن فاز على ضيفه فولهام 3 - 0. وفي باقي المباريات فاز ارسنال على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 -1 وبورنموث على ضيفه ليستر سيتي 4 -2 وكريستال بالاس على مضيفه هيديرسفليد 1 - صفر.

ورفع ليفربول رصيده إلى 15 نقطة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب متأخراً بفارق الأهداف فقط عن تشيلسي الذي صعد إلى الصدارة فيما يحل سيتي في المركز الثالث برصيد 13 نقطة. وتجمد رصيد توتنهام عند تسع نقاط في المركز الخامس بعد أن مني بالهزيمة الثانية على التوالي بعدما استهل مسيرته في البطولة هذا الموسم بثلاثة انتصارات متتالية.

وكانت المباراة أفضل بروفة ممكنة لليفربول قبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي بعد غدٍ في افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وكشف ليفربول هشاشة دفاع توتنهام وحقق الفوز عليه بهدفين كان من الممكن مضاعفتهما لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه أحيانا وأنانية نجمه السنغالي ساديو ماني أحيانا أخرى.

حسم

وعلى استاد الاتحاد حسم سيتي الفوز على فولهام بهدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني. وتقدم الألماني ليروي ساني بهدف لسيتي في الدقيقة الثانية ثم أضاف الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 21 قبل أن يختتم رحيم ستيرلينج التسجيل في الدقيقة 47.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج حقق تشيلسي فوزه الخامس على التوالي تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري وتغلب على كارديف سيتي بأربعة أهداف مقابل هدف. وتقدم سليمان بامبا بهدف لكارديف في الدقيقة 16 ثم أدرك الجناح البلجيكي ادين هازارد التعادل لتشيلسي في الدقيقة 37 قبل أن يتكفل نجم منتخب بلجيكا بالهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 43.

ونال هازارد لقب هاتريك وسجل الهدف الثالث لتشيلسي من ضربة جزاء في الدقيقة 80 قبل أن يكمل البرازيلي ويليان الرباعية في الدقيقة 83. واقتنص ارسنال تحت قيادة مدربه يوناي إيمري فوزا غاليا من ملعب نيوكاسل بهدفين مقابل هدف.

وتقدم السويسري غرانيت تشاكا بهدف لارسنال في الدقيقة 49 ثم أضاف الألماني مسعود اوزيل الهدف الثاني في الدقيقة 58 ورد كياران كلارك بالهدف الوحيد لنيوكاسل في الدقيقة الأخيرة. الفوز رفع رصيد ارسنال إلى تسع نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر. واكتسح بورنموث ضيفه ليستر سيتي بأربعة أهداف مقابل هدفين.