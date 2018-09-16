8 دقائق تكفي فودين لتحقيق حلم «الأسود الثلاثة»

المصدر: دبي- مجتبى فاروق

رفع الإسباني بيب غوارديولا راية التحدي أمام غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا «الأسود الثلاثة» عندما أعلن أنه على ثقة كاملة من أن نجم مان سيتي الصاعد فيل فودين جاهز تماماً للانضمام إلى صفوف المنتخب الإنجليزي الأول، على الرغم من أن ابن الثامنة عشرة من عمره، لعب هذا الموسم مع القمر السماوي حتى قبل بداية مباريات الأسبوع السادس، 8 دقائق فقط.

وكان غاريث ساوثغيت مدرب المنتخب الإنجليزي الذي عمل مع فيل فودين على مستوى المنتخبات السنية، ويعرف قدراته جيداً أكد أنه يريد ضمه للمنتخب الإنجليزي الأول، ولكن عليه قبل ذلك أن يلعب بشكل مستمر مع تشكيلة مان سيتي، حيث عليه أن يكون جاهزاً للمشاركة مع المنتخب الإنجليزي الأول.

وخلال تصريحات صحافية قال مدرب القمر السماوي: أعتقد أن فيل فودين جاهز تماماً للانضمام إلى المنتخب الإنجليزي، لا يهم كم لعب من الدقائق معنا، المهم أنه معنا هنا في مانشستر سيتي، ومتى ما كان مؤهلاً للوجود مع نادٍ بحجم وقدرات مان سيتي، وإمكانيات لاعبي القمر السماوي، فمن الطبيعي أن يكون قادراً على تقديم الإضافة إلى منتخب بلاده، هو مع قائمة الفريق، بالطبع هو جاهز لأي تحدٍ، لا يمكن أن نقول إنه لا يملك فرصة الانضمام إلى منتخب بلاده لمجرد عدم مشاركته بشكل مستمر في مباريات الدوري، الأصل في مثل هذه الحالات بقدرته على تقديم الإضافة، وأنا أثق تماماً في ذلك.

منطق

وحول عدم إشراكه لـفيل فودين بشكل مستمر في المباريات قال غوارديولا: هو يلعب في وسط الملعب، يجيد اللعب في مناطق مختلفة من وسط الملعب، ولكنه يواجه تحدياً كبيراً، فعليه منافسة ديفيد سيلفا ورحيم سترلينيغ على الأجنحة، وكذلك منافسة القدرات الدفاعية لفرناندينو إذا أراد أن يحتل مركز محور الميدان، ويواجه تحدياً فريداً أمام قدرات كيفن دي بريون في صناعة اللعب متى ما عاد الأخير إلى سابق مستواه بعد الإصابة، لكن الشيء الوحيد الذي أنا متأكد منه هو قدرة فيل فودين على تقديم الإضافة، وإلا لما كان هنا في القمر السماوي، حتماً سيكون له دور في هذا الموسم، لا أعيش تحت ضغط تطوير فيل فودين لأن الصحافة البريطانية تريده أن يلتحق بالمنتخب الأول، أنا أعيش تحت ضغط الفوز بالمباريات، وهذا هو المهم.

وكشفت مصادر بريطانية عن مسعى مانشستر سيتي حالياً إلى تمديد عقد اللاعب، الذي وصفته المصادر نفسها بأنه ليس لاعب هذا الموسم أو الذي يليه، ولكنه بلا شكل هو لاعب المستقبل وسيكون مؤثراً جداً في مسيرة مان سيتي بعد أن يستفيد من تواجده مع كبار النجوم الذين يتدرب معهم يومياً، وينافسهم على انتزاع مكان في التشكيلة الأساسية، حينها سيبهر الجميع في إنجلترا، ويكون أحد أهم العناصر في مستقبل الأسود الثلاثة.

قدرات

ووجه غوارديولا سؤالاً إلى الصحافة البريطانية، وأجاب بنفسه عليه، حيث قال: كم لاعباً تحت 19 سنة يتواجد في تشكيلة الفريق الأول للأندية الـ 20 الكبرى في إنجلترا، كم منهم يتواجد حتى لو على دكة البدلاء؟ وأجاب مدرب القمر السماوي، أقل من عدد أصابع اليد، ربما واحد أو اثنان، وفي أقصى الحالات ثلاثة لاعبين تحت 19 سنة متواجدين بين صفوف أندية النخبة الأوروبية، هذا يكشف تمام حجم القدرات التي يمتلكها فيل فودين أن يكون بين اللاعبين النخبة في أكبر الأندية الأوروبية، وحتماً من كان بين النخبة يستحق أن يمثل بلاده، ويكون موجوداً في المنتخب الأول لبلاده.

ليس الأمر بعدد الدقائق التي شارك بها، ولكن مدى قدرته على تقديم الإضافة، أعتقد أن على ساوثغيت أن يتعامل مع هذا الأمر في ظل هذا الواقع، قائمة مان سيتي تضم نجوماً كباراً مؤثرين على مستوى الكرة العالمية، لن يكون بإمكان فيل فودين أن يحجز مكانه الآن في التشكيلة الأساسية، ولكنه يتدرج شيئاً فشيئاً نحو ذلك، وعلى مدرب إنجلترا أن ينظر أولاً وقبل كل شيء لما يمكن أن يقدمه فيل فودين لا إلى عدد الدقائق التي يشارك بها خلال الموسم.

80

وكان غوارديولا استدعى فيل فودين إلى التدرب مع التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي للمرة الأولى عام 2016، وحمل حينها الرقم 80، وهو ما اعتبرته الصحافة البريطانية حينها بمثابة الاختبار الواقعي لقدرات اللاعب، في التقدم نحو التشكيلة الأساسية معتبرة أن حصوله على رقم 80 يضعه في تحدٍ بتذكيره بأنه يبعد عن القائمة الأساسية وعليه الاجتهاد من أجل حجز مكانه بين الكبار، نبه تقرير نشر قبيل بداية الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، أن فودين تطور كثيراً بعد أن حصل على الرقم 47 هذا الموسم.