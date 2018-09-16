برشلونة يحقق الانتصار الرابع

المصدر: مدريد - د ب أ

واصل حامل اللقب برشلونة انطلاقته في الموسم الجديد من الدوري الإسباني لكرة القدم، وحقق انتصاره الرابع على التوالي، حيث تغلّب على مضيفه ريال سوسييداد 2 - 1 أمس ضمن منافسات المرحلة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت أمس أيضاً تعادل أتلتيكو مدريد مع إيبار 1 - 1.

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تجمّد رصيد سوسييداد عند أربع نقاط. وحوّل برشلونة تأخره بهدف في الشوط الأول إلى الفوز عبر ثنائية في الشوط الثاني، حيث افتتح ارتيز ايلوستوندو التسجيل لريال سوسييداد في الدقيقة 12 ثم رد برشلونة بهدفين سجلهما لويس سواريز وعثمان ديمبلي في الدقيقتين 63 و66.

وجاء الشوط الأول متوسط المستوى وغاب برشلونة عن مستوياته وحدته الهجومية المعهودة رغم تقدم سوسييداد في وقت مبكر.

انتفاضة

واختلف الحال كثيراً في الشوط الثاني، حيث انتفض برشلونة ليقلب موازين المباراة لصالحه بهدفين بعد أن أهدر سوسييدا عدداً من الفرص التهديفية، كما صنع أصحاب الأرض فرصاً أخرى كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة، لكن برشلونة حافظ على تقدمه لينهي المباراة فائزاً 2 - 1.

وقبل صافرة بداية المباراة، دخل مهاجم ريال سوسييداد السابق إيمانول أجيريتشي /31 عاماً/، الذي أعلن اعتزاله مؤخراً بسبب الإصابة، إلى أرض الملعب حيث تلقى التحية من جماهير الفريق.