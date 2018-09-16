شكوك حول تعرض توليسو لقطع في الرباط الصليبي

المصدر: برلين - وكالات

يخشى نادي بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم من إصابة جناحه الفرنسي الدولي كورنتين توليسو بقطع في الرباط الصليبي للركبة. وتعرض توليسو لإصابة قوية خلال المباراة التي فاز فيها بايرن على ضيفه باير ليفركوزن 3 - 1 أول من أمس.

وقال نيكولاس كوفاتش مدرب بايرن: «قد يكون كورنتين توليسو قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي للركبة». وسجل توليسو (24 عاماً) هدفاً قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته اليمنى ويغادر الملعب.

ويستهل بايرن مسيرته في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء بمواجهة بنفيكا البرتغالي. ويفتقد بايرن لجهود رافينيا في هذه المباراة بعد تعرضه لإصابة في وتر أخيل. كما يفتقد بايرن لجهود جناحه كينجسلي كومان الذي تعرض للإصابة خلال الجولة الافتتاحية من البوندسليغا.