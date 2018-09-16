بارما يسقط إنتر ميلان على ملعبه

المصدر: روما - وكالات

واصل إنتر ميلان بدايته المهتزة في الموسم الجديد من الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث خسر على ملعبه أمام بارما 0 - 1 أمس في المرحلة الرابعة من المسابقة. وتجمد رصيد إنتر ميلان بذلك عند أربع نقاط، حيث مني بالهزيمة الثانية له مقابل انتصار واحد وتعادل واحد، ورفع بارما رصيده إلى أربع نقاط بعد أن حقق الانتصار الأول له في الموسم مقابل تعادل واحد وهزيمتين.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 79 وسجله المدافع فيدريكو ديماركو، المعار من إنتر إلى بارما، من تسديدة قوية أسكنت الكرة في شباك الحارس سمير هندانوفيتش. وقدم إنتر ميلان عرضاً هجومياً قوياً في الشوط الأول، لكن عدة فرص ضاعت عليه، منها فرص أتيحت لإيفان بيرسيتش ورادجا ناينغولان ومارسيلو بروزوفيتش وكايتا بالدي.