مانشستر سيتي يفوز على فولهام بثلاثية نظيفة

المصدر: كتب - السيد محمود المتولي

تغلب مانشستر سيتي على نادي فولهام بثلاثية نظيفة في المبارة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الاتحاد في الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي.

ولم يجد حامل اللقب أدنى صعوبة في تخطي الصاعد الجديد لدوري الأضواء والشهرة حيث تسيد المان المباراة من بدايتها حتى نهايتها.

وافتتح ليروي ساني التهديف لمانشستر سيتي في الدقيقة الثانية من بداية المباراة.

وأضاع برناردو سيلفا هدفاً محققاً في الدقيقة 15 من الشوط الأول في انفراد تام من وسط الملعب لترتطم الكرة بالعارضة وتحرم السيتي من الهدف الثاني.

وبعد الضغط المتواصل أحرز ديفيد سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع قبل نهاية الشوط الأول ألغى الحكم هدفاً لليروي ساني بداعي التسلل.

وبعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني سجل رحيم ستيرلينغ الهدف الثالث لمان يونايتد.

واستمرت سيطرة مانشستر سيتي على المبارة دون إحراز مزيد من الاهداف حيث بلغت نسبة الاستحواذ 64% للمان مقابل 36 % لفولهام.

وأجرى فولهام تغييرا باشراك فلويد اييتي بدلا من لوسيانو فيتو في الدقيقة 69.

وشارك رياض محرز بدلا من رحيم ستيرلينغ في الدقيقة 74.

وبهذا الفوز صعد مان سيتي إلى المركز الثالث خلف تشيلسي و ليفربول المتصدرين بالعلامة الكاملة 15 نقطة بينما المان له 13 نقطة من 4 مباريات فوز وتعادل وحيد.