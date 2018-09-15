ليفربول يتخطى توتنهام بثنائية ويحافظ على الصدارة

المصدر: كتب - السيد محمود المتولي

واصل نادي ليفربول انطلاقته المميزة وتخطى نادي توتنهام بهدفين مقابل هدف في المبارة التي أقيمت اليوم على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن في الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي .

انتهى الشوط الأول بتقدم الريدز بهدف أحرزه ، فينالدوم في الدقيقة الـ39.

ومع بداية الشوط الثاني وفي الدقيقة الـ 53 أحرز فيرمينو الهدف الثاني لليفربول.

وأحرز لاميلا لتوتنهام الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ويعتبر هذا الفوز هو الاول لليفربول على توتنهام في ويمبلي منذ عام 1990.

وبهذا الفوز أصبح رصيد ليفربول 15 نقطة ليحقق بذلك العلامة الكاملة ويحافظ على صدارة الدوري الانجليزي.

ولم ينجح هداف الدوري الانجليزي للموسم المنصرم محمد صلاح في إحراز الأهداف للمبارة الثانية على التوالي.