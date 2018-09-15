غوارديولا.. حلم تدريب المنتخبات

المصدر: مدريد - أ ف ب

حلم تدريب المنتخبات الوطنية، هو طموح جديد للإسباني غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

والذي أشار في مقابلة مع أحد البرامج التلفزيونية الإسبانية، إلى أنه سيكون في المستقبل مهتماً بتدريب أحد المنتخبات ، من دون أن يحددها.

وأكد أنه امتلك دائماً الفضول لمحاولة تدريب المنتخبات ، وقال: إذا سنحت لي الفرصة، أود أن أكون مدرباً لأحد المنتخبات ، ولم يقم غوارديولا بتسمية منتخب محدد، لكنه عبّر عن استمتاعه بالتدريب خارج بلاده، وقال «تعلم اللغات، الثقافات، السفر ورؤية أماكن جديدة، هي أمور جميلة لي وللعائلة »، لكن غوارديولا اعترض بشدة على فكرة تدريب المنتخب الأرجنتيني.

ويأمل غوارديولا في قيادة مانشستر سيتي، الذي ينتهي عقده معه في 2021، إلى لقبٍ ثانٍ في «البريميرليغ»، بعدما حصد رقماً قياسياً الموسم الماضي، بلغ 100 نقطة.

وتطرق غوارديولا إلى تعامل الصحافة الإنجليزية معه وقال:«بعد مروري في برشلونة، كل شيء يمكن تحمّله،وقسوة الصحافة في إسبانيا، لا توجد في إنجلترا أو ألمانيا».