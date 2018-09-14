500 مليون جنيه إسترليني إيرادات مان سيتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نشر نادي مانشستر سيتي لكرة القدم تقريره السنوي لموسم 2017 /‏‏ 2018 الذي أعلن فيه عن تحقيق إيرادات تفوق 500 مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى في تاريخ النادي.

إضافة إلى تحسن الأداء المالي للعام العاشر على التوالي، كما تمكن النادي من تحقيق الأرباح للعام الرابع على التوالي لتتجاوز هذا العام 10 ملايين جنيه إسترليني.

شهد هذا العام أيضاً تسجيل أرقام قياسية للنادي على أرض الملعب، إذ تمكن لاعبو الفريق من تحطيم أكثر من 25 رقماً قياسياً كتسجيل أكبر عدد من الأهداف، وأكبر عدد انتصارات، إضافة إلى كونه أول ناد يحقق 100 نقطة في تاريخ بطولة.

ومن خلال هذا التقرير، تحدث خلدون المبارك، رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي، عن الإنجازات البارزة التي حققها النادي منذ عام 2008، حيث قال: «يعود الجزء الأكبر من التقدم الذي يشهده النادي في الوقت الحالي للاستراتيجية التي وُضعت بعناية لتتيح لنا مواصلة التقدم وتحقيق الإنجازات».

كما سلط الضوء أيضًا على الأداء المالي المذهل الذي حققه نادي مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي، مشيراً لاجتياز حاجز 500 مليون جنيه إسترليني للمرة الأولى، وتحقيق أرباح تفوق 10 ملايين جنيه إسترليني».