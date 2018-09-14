الفساد يخصم 3 نقاط من «كييفو» الإيطالي

المصدر: ميلانو - أ ف ب

خُصمت ثلاث نقاط من رصيد نادي كييفو فيرونا وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 200 ألف يورو (232 ألف دولار أميركي) لتزوير حساباته المالية، بحسب ما أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمس.

وأدانت المحكمة الرياضية للاتحاد الإيطالي كييفو لإضافته 27 مليون يورو (31 مليون دولار أميركي) على رسوم الانتقال الحقيقية للاعبين الواعدين من نادي تشيزينا المتواضع بين 2015 و2018.

وأوقف رئيس النادي لوكا كامبيديلي ثلاثة أشهر وأربعة من مستشاريه ستة أشهر. واتهم النادي باستخدام انتقالات لاعبيه مع تشيزينا لتحقيق ربح زائف للناديين والسماح لهما بتلبية شروط التسجيل في درجتيهما.

وكان كييفو يلعب ضمن الدرجة الأولى في كل المواسم المعنية. وجاءت العقوبة أقل من تلك التي طلبها المدعون بحسم 15 نقطة، وإيقاف كامبيديلي 36 شهرا.

وكان كييفو حل في المركز الثالث عشر الموسم الماضي، وهو يحتل المركز الأخير في الدوري راهنا بعد 3 مراحل على انطلاقه.