5 مليارات تكلفة «ميركاتو» الصيف

المصدر: برلين - د ب أ

أنفقت أندية كرة القدم في العالم رقماً قياسياً جديداً للتعاقد مع لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية الـ«ميركاتو»، حيث بلغت 5.44 مليارات دولار، لكن الأغلبية العظمى من هذا المبلغ جاء من خلال أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، التي دفعت 4.21 مليارات دولار.

وكشف تقرير نظام مطابقة انتقالات اللاعبين (تي إم إس)، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنشره أمس، أن أندية إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا أنفقت 77.5% من إجمالي نفقات الأندية في العالم لإبرام صفقات جديدة في الفترة من أول يونيو الماضي حتى أول سبتمبر الجاري.

وتصدرت بطولة الدوري الإنجليزي قائمة البطولات الأكثر إنفاقاً مرة أخرى برصيد 1.44 مليار دولار.

وجاء الدوري الإيطالي ثانياً برصيد 1.004 مليار دولار، بزيادة 74.7 % عن حجم نفقاته الموسم الماضي. وارتفعت نفقات أندية «الليغا» على جلب لاعبين بنسبة 42.2 %، حيث أنفقت 961 مليون دولار.

أما الدوري الفرنسي، فأنفق 419 مليون دولار، فيما أنفقت أندية الدوري الألماني 391 مليون دولار.