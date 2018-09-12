ردود فعل غاضبة في كرواتيا بعد السقوط المهين أمام الماتادور

المصدر: د ب ا

أثارت الهزيمة الثقيلة صفر/ 6 التي مني بها المنتخب الكرواتي أمام مضيفه الإسباني مساء أمس الثلاثاء في بطولة دوري أمم أوروبا ردود أفعال غاضبة في وسائل الإعلام الكرواتية اليوم الأربعاء.

ومني المنتخب الكرواتي (الناريون)، الفائز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، بهزيمة ثقيلة أمام نظيره الإسباني بعد شهرين فقط من الأداء الرائع الذي أبهر الجميع في المونديال.

"منتخب الناريون غرق. ربما تساعدنا هذه الهزيمة في العودة إلى الأرض" و"صباح الخير كرواتيا! استيقاظ مؤلم على أسوأ إخفاق في التاريخ" و"قبل شهرين، عشنا قصة خيالية. ولكن هذه الهزيمة أسقطتنا أرضا" كانت أبرز العناوين في وسائل الإعلام الكرواتية اليوم الأربعاء.

ورغم البداية الجيدة والواعدة للفريق في مباراة الأمس بمدينة إلتشي الإسبانية، استقبلت شباك المنتخب الكرواتي ثلاثة أهداف في الشوط الأول ثم تلقت هدفا آخر في بداية الشوط الثاني ليفتح هذا الطريق نحو هزيمة قياسية للفريق بعد شهرين من فوزه بلقب وصيف بطل العالم.

وكان المنتخب الكرواتي خسر نهائي كأس العالم 2018 أمام نظيره الفرنسي.

واستشهدت صحيفة "فيسيرني ليست" في عنوانها بمقولة لاعب الفريق السابق نيكولا يورسيفيتش، الذي كان مساعدا للمدرب سلافين بيليتش في أسوأ هزيمة سابقة للفريق عندما خسر 1 / 5 أمام نظيره الإنجليزي في 2009، وذكرت: "إنها صدمة. إفاقة مؤلمة".

ووصفت معظم وسائل الإعلام الكرواتية أداء الفريق بأنه "مخز" و"شائن" وقارنت "فيسيرني ليست" النتيجة بنتائج مباريات التنس، وذكرت: "الخسارة صفر / 6 تحدث في التنس ولكن نادرا في كرة القدم".

وكانت صحيفة "يوتارني ليست" الوحيدة التي أكدت أن المنتخب الإسباني ليس بالقوة التي توحي بها النتيجة، وألقت الصحيفة اللوم على دفاع المنتخب الكرواتي مؤكدة أنه السبب في هذه الهزيمة وليس تألق المنتخب الإسباني.

وذكرت الصحيفة، نقلا عن نيناد بيليكا مدرب دينامو زغرب الكرواتي ومواطنه ألفيس سكوريا مدرب هينان جياني الصيني: "كان من الممكن تجنب كل هذه الأهداف في المباراة التي غرق فيها الناريون. ما من هدف جاء بعد أداء رائع من المنتخب الإسباني. الدفاع الكرواتي يتحمل مسؤولية خمسة من الأهداف الستة".

ويستطيع المنتخب الكرواتي تصحيح وضعه من خلال المباراة التالية له في البطولة والتي يلتقي فيها نظيره الإنجليزي في 12 أكتوبر المقبل علما بأنه سيستضيف المنتخب الإسباني في 15 نوفمبر المقبل في إطار البطولة نفسها.