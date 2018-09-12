الماتادور الإسباني يكتسح كرواتيا وصيفة العالم بنصف درزن

المصدر: د ب ا

لقن المنتخب الإسباني ضيفه الكرواتي درساً قاسياً في فنون كرة القدم واكتسحه 6 /صفر الثلاثاء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو في مدينة التشي الاسبانية في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبي لكرة القدم.

وسجل منتخب كرواتيا الظهور الرسمي الأول بعد أن نال وصافة العالم باحتلاله المركز الثاني في مونديال روسيا عقب هزيمته في المباراة النهائية أمام فرنسا 2 /4.

ولكن الهزيمة جاءت قاسية للغاية ومحبطة جدا للجماهير واللاعبين بعد الأداء المذهل الذي قدمه الفريق في روسيا لتكون الخسارة هي الأكبر في تاريخ كرواتيا.

وتقمص ماركو اسينسيو مهاجم ريال مدريد دور البطولة في مباراة اليوم وسجل هدفاً وصنع ثلاثة أهداف ليوقع هدفه الدولي الأول مع منتخب بلاده.

ويسير المنتخب الإسباني بشكل رائع في ثاني مباراة رسمية تحت قيادة المدير الفني الجديد لويس إنريكي.

وافتتح ساؤول نيجيز لاعب وسط اتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 23 ثم أضاف ماركو اسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 33 وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة بتوقيع الحارس الكرواتي لوفري كالينيتش بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 35.

وبعد مرور أربع دقائق من بداية الشوط الثاني سجل رودريجو مورينو مهاجم بلنسية الهدف الرابع للماتادور وتكفل سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد بالهدف الخامس في الدقيقة 57 قبل أن يختتم إيسكو لاعب وسط الريال التسجيل في الدقيقة 70.

وحقق منتخب إسبانيا فوزه الثاني على التوالي بعد أن فاز على نظيره الإنجليزي على استاد ويمبلي 2 /1 يوم السبت الماضي.

ورفع الماتادور الإسباني رصيده في صدارة المجموعة الرابعة بالمستوى الأول إلى ست نقاط بينما ظل منتخب كرواتيا بلا رصيد من النقاط بعد خوض أول مباراة له في البطولة.

وبدأت المباراة وسط هجمات متبادلة بين الفريقين ولكن لم ينجح أي منهما في هز شباك الأخر طوال أول ربع ساعة.

وجاءت الدقيقة 23 لتشهد هدف التقدم للماتادور الإسباني عن طريق ساؤول نيجيز الذي تلقى تمريرة رائعة من داني كارفاخال من الناحية اليسرى ليقابل الكرة برأسه في الشباك.

وأضاف ماركو اسينسيو الهدف الثاني للمنتخب الإسباني في الدقيقة 33 عبر تسديدة صاروخية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء عرفت طريقها لأقصى الزاوية اليمنى للحارس لوفري كالينيتش معلنا عن الهدف الدولي الأول في مسيرته.

وبعد دقيقتين فقط جاء الهدف الثالث لإسبانيا بنيران صديقة بعد مجهود فردي رائع من اسينسيو في الناحية اليسرى قبل ان يطلق قذيفة مدوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم بالعارضة ثم بيد الحارس كالينيتش وتغير اتجاهها إلى داخل الشباك.

ومرت الدقائق الأخيرة دون أن تشهد جديد لينهي المنتخب الإسباني الشوط الأول متقدما بثلاثة أهداف دون رد.

وبعد مضي أربع دقائق من بداية الشوط الثاني أكمل رودريجو مورينو رباعية الماتادور بتسجيله الهدف الرابع للفريق بعدما تلقى تمريرة رائعة من اسينسيو قبل أن يسدد كرة زاحفة بقدمه اليسرى لتلمس قدم حارس كرواتيا وتسكن الشباك.

وكان بمقدور مورينو أن يحرز الهدف الثاني له والخامس لبلاده في الدقيقة 55 بعدما تلقى تمريرة رائعة من إيسكو من الناحية اليسرى أمام المرمى مباشرة لكن الدفاع الكرواتي تدخل في اللحظة الأخيرة وأنقذ الموقف.

وأكمل سيرخيو راموس خماسية الماتادور الإسباني في الدقيقة 57 بضربة رأس رائعة مستغلا ضربة ركنية من الناحية اليسرى نفذها اسينسيو باتقان.

وسجل إيسكو الهدف السادس لمنتخب إسبانيا في الدقيقة 70 بعدما تلقى تمريرة من اسينسيو داخل منطقة الجزاء ليهيأ الكرة لنفسه بشكل رائع ويسدد باتقان في الشباك.

وكان باستطاعة الماتادور الإسباني تسجيل أكثر من هدف في أخر ربع ساعة لكنه اكتفى بأهدافه الستة.