برشلونة وجيرونا يوافقان على إقامة لقائهما في أميركا

المصدر: د ب ا

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" اليوم الثلاثاء أن ناديي برشلونة وجيرونا الإسبانيين وافقا على خوض مباراتهما في المسابقة بمدينة ميامي الأميركية.

ويتبقى الآن للرابطة الإسبانية الحصول على موافقة اتحاد الكرة الإسباني حتى يمكن إقامة أول مباراة في تاريخ الليغا خارج حدود إسبانيا.

وأرسل برشلونة وجيرونا ورابطة الدوري الإسباني خطابا إلى اتحاد الكرة الإسباني طالبوا فيه بالحصول على موافقته من أجل تنظيم المباراة في المدينة الأميركية.

وحمل الخطاب توقيع كل من جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، وديلفي خيلي، رئيس جيرونا، وخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني.

وإذا وافق الاتحاد الإسباني على هذا الطلب، فستلعب المباراة التي ستجمع بين جيرونا وبرشلونة في المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني في ميامي.

وكشفت رابطة الليغا أن المباراة ستقام، في حال موافقة الاتحاد، في 26 يناير المقبل في الثانية و45 دقيقة مساء بتوقيت ميامي (الثامنة و45 دقيقة بتوقيت إسبانيا) على ملعب هارد روك.

ومن المقرر أن تقوم رابطة الدوري الإسباني بتعويض الجماهير التي اشترت تذاكر المباراة المذكورة والتي كان من المفترض أن تقام على ملعب "مونتيليفي"، معقل جيرونا.

وعقدت رابطة الليغا اجتماعا أمس مع نقابة اللاعبين الإسبان التي هددت بالدخول في إضراب إذا ما أصرت الرابطة على تنفيذ مشروعها بنقل بعض مباريات الليغا إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وتعهدت الرابطة بتوفير أجواء وظروف أفضل للاعبين الذين سيسافرون لخوض مباريات في أميركا، كما قدمت عرضا ماليا كبيرا لنقابة اللاعبين للموافقة على هذا المشروع.

وكانت رابطة الليغا قد بدأت في تنفيذ مشروعاتها قبل أن تجري مشاورات في هذا الشأن مع الأندية واللاعبين، كما لم تستطلع رأي الجماهير.